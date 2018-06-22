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РИА Наука
РИА Наука

Медики рассказали, какие женщины чаще страдают от рака груди

18:0722.06.2018
03610
© Fotolia / Dragos IliescuДевушка придерживает рукой грудьДевушка придерживает рукой грудь
© Fotolia / Dragos Iliescu
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Девушки и женщины средних лет, страдающие от лишнего веса, примерно в два раза реже становятся жертвами рака груди, чем их худые сверстницы, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JAMA Oncology.

Раковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski
Ученые раскрыли необычную связь между жиром и раком груди
"Мы не говорим, что всем женщинам срочно нужно набирать вес. В среднем, тучные дамы реже страдают от рака груди до наступления менопаузы, но нужно понимать, что у ожирения есть масса других, гораздо менее приятных последствий. Вдобавок, у женщин в возрасте лишний вес не понижает, а повышает вероятность развития рака", — заявила Хэйзел Николс (Hazel Nichols) из университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США).

В последние годы ученые находят все больше намеков на то, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на другие части организма. К примеру, недавно ученые из США выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в работе мозга.

С другой стороны, в начале этого года американские медики заметили, что молодые женщины, чье тело содержало в себе необычно много жира, гораздо реже страдали от рака груди, чем остальные их сверстницы. Следует понимать, что тело разных людей может содержать в себе разные количества жира даже в том случае, если они имеют схожую массу и не страдают от ожирения.

Мамы с детьми. Архив
© Flickr / malias
Лишний вес увеличивает риск рецидива рака груди, выяснили ученые

Подобные заявления, как отмечает Николс, заставило ее команду объединить и проанализировать результаты наблюдений за здоровьем примерно 760 тысяч женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Рак груди, по ее словам, развивается у них не так часто, как у пожилых дам, но он остается самым распространенным типом рака у молодых женщин – в среднем, каждая вторая из них становится его жертвой к пятому десятку лет жизни.

Когда ученые сопоставили их индекс массы тела (BMI) и частоту развития рака, они обнаружили, что полные девушки в среднем гораздо реже страдали от злокачественных опухолей молочной железы, причем чем ближе был их возраст к менопаузе, тем менее выражен был этот эффект. 

С другой стороны, девушки-анорексики, имевшие низкий BMI, на 10-20% чаще заполучали рак груди, чем их сверстницы с "нормальной" массой тела. В среднем, повышение индекса на 5 пунктов снижало риск развития рака на 15-20%.

Пациент с избыточным весом
© Fotolia / Africa Studio
Ученые рассказали о связи между раком и ожирением

Этот эффект, как считают ученые, связан с тем, что жировая ткань, как и яичники женщин, служит источником эстрогена, одного из главных "женских" гормонов и стимуляторов роста раковых клеток.

Как предполагают Николс и ее коллеги, жировая ткань может подавлять синтез эстрогена в яичниках, что снижает его концентрацию в организме девушек и молодых женщин и уменьшает вероятность развития рака до того времени, когда у них не наступит менопауза.

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Бразилия
0
Коста-Рика
Матч идёт
0
Нигерия
0
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