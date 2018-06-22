РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Дети из неполных семей чаще страдают игровой зависимостью

11:2322.06.2018
(обновлено: 11:31 22.06.2018)
0531
© AP Photo / Elaine ThompsonПодростки следят за игрой команд в Dota 2Подростки следят за игрой команд в Dota 2
© AP Photo / Elaine Thompson
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследование личностных особенностей молодежи, увлеченной видеоиграми. В частности, они выяснили, что больше всего времени в онлайн-забавах проводят подростки из неполных семей, у которых выявлен ролевой конфликт в структуре личности.

Выборку исследования составили 103 российских геймера в возрасте от 14 до 25 лет, каждый из которых является активным пользователем компьютерной игры "DotA 2" (англ. "Defence of the Ancients 2"). Данная игра является исключительно популярной среди молодежи, насчитывая более 12,5 млн пользователей по всему миру. Проанализировав несколько десятков тысяч игровых матчей, команда исследователей смогла составить психологический портрет современного геймера.

Девушка с ноутбуком. Архивное фото
© Fotolia / Focus Pocus LTD
Психологи рассказали, как сделать подростка счастливым
Растущая популярность компьютерных игр приводит к стремительному росту исследований, посвященных проблеме их влияния на личность. Интересно, что эти данные достаточно противоречивы. Некоторые ученые бьют тревогу, указывая на тесную связь между увлеченностью видеоиграми и такими проблемами как агрессия, повышенная тревожность, невозможность долго удерживать внимание. Другие, напротив, настаивают на позитивном потенциале компьютерных игр. Они доказывают, что "заядлые игроки" часто опережают своих "неиграющих" сверстников в учебе по математике, естественным наукам.

"Противоречивость данных не должна нас удивлять, ведь современные исследователи сталкиваются с крайне сложными явлениями", – отмечает руководитель Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Рубцова, под руководством которой проходило исследование.

По ее мнению, только совместными усилиями представители разных областей научного знания могут изучать такие феномены как, например, виртуальная реальность. Команда ученых из МГППУ была собрана именно по принципу междисциплинарности: в нее вошли психологи, социологи, IT-специалисты.

Геймер во время игрового процесса
© Fotolia / Artur Marciniec
Компьютерные игры-шутеры опасны для мозга, заявляют ученые
В популярную командную онлайн-игру, согласно полученным данным, играют преимущественно юноши. Для большинства характерны достаточно высокие показатели разрыва между "Я-реальным" и "Я-идеальным".

При этом зафиксировано, что больше всего времени в игре проводят подростки из неполных семей, у которых выявлен ролевой конфликт в структуре личности. "Ролевой конфликт характеризует практически всех подростков. Связано это с тем, что их желанию почувствовать себя в роли взрослых противостоят ограничения налагаемые родителями, да и самой социальной средой", – отмечает Рубцова.

По ее мнению, дети уходят в игру и становятся "самыми активными пользователями виртуальной реальности", чтобы там "решить те возрастные задачи, которые мы не позволяем им решать в обычной жизни". "Виртуальная реальность привлекает молодых людей как своеобразная площадка, где они могут экспериментировать с различными образцами ролевого поведения", – комментирует исследователь, добавляя, что "здесь их, однако, ожидает подвох".

Компьютерная модель реальности создает лишь иллюзию разрешения противоречий. "При этом наиболее уязвимыми оказываются подростки из неполных семей", – рассказала она.

"Подростки, которые воспитываются в неполных семьях и у которых ролевые противоречия наиболее выражены, сильнее других склонны к игровой зависимости", – комментирует эксперт один из главных выводов исследования. И уточняет, что конечным его результатом станет программа, которая поможет использовать игровое поведение как диагностический инструмент при выявлении личностных характеристик игроков.

Полученные данные – лишь первый этап в серии исследований специалистов университета, направленных на изучение взаимодействия современной молодежи в виртуальном пространстве. Параллельно на базе Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ реализуется проект, посвященный роли социальных сетей в жизни российских подростков.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
-
Исландия
22 июня 21:00
-
Сербия
-
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Чемпионат мира по футболу 2018
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
-
Исландия
22 июня 21:00
-
Сербия
-
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена