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РАН: избыток гормонов щитовидки вызывает странные нарушения в работе печени

14:3521.06.2018
016840
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© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Избыток гормонов щитовидной железы приводит к развитию странных проблем в работе клеток печени – их митохондрии, "энергостанции", начинают раздуваться и вырабатывать странные многослойные структуры. Об этом пишут ученые из Пущино, опубликовавшие статью в журнале Bioenergetics and Biomembranes.

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© Depositphotos / portokalis
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"При развитии гипертиреоза все органы тела человека ускоряют свой метаболизм и начинают вырабатывать больше тепла. В некоторых из них, к примеру, в сердце, это приводит к развитию гипертрофии и других серьезных проблем. Как это происходит, мы пока не знаем – до настоящего момента мы лишь предполагали, что митохондрии были главными "жертвами" избытка гормонов", — пишут Галина Миронова и ее коллеги из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино.

Болезни щитовидной железы, по данным ВОЗ, сегодня остаются одними из самых распространенных проблем со здоровьем среди всех жителей Земли, занимая второе место в списке эндокринных нарушений после сахарного диабета. Недостаток или избыток ее гормонов, как показывают наблюдения врачей, приводит к массе тяжелых проблем, которые могут вызвать задержки в развитии у детей, и нарушения в работе органов у взрослых.

Несмотря на то, что медики и биологи изучают особенности развития гипотиреоза и гипертиреоза уже больше половины века, механизмы их действия на отдельные органы и ткани, а также полный перечень последствий подобных нарушений, по-прежнему остаются предметом споров среди них.

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© Фото : предоставлено пресс-службой СПбПУ.
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Миронова и ее коллеги раскрыли один необычный пример того, как проблемы в работе щитовидной железы сказываются на жизни клеток печени, наблюдая за тем, как менялся метаболизм крыс, которых ученые кормили большими дозами л-тироксина, синтетического аналога ее главного гормона.

Когда у животных развился гипертиреоз, ученые обнаружили, что эта болезнь крайне странным образом повлияла на работу митохондрий в их печени – почти 60% клеточных энергостанций "раздулись" и начали производить странные слоистые структуры, которые биологи назвали "ламеллярными тельцами".

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© Фото : Koichi J. Homma
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Эти пленки, как выяснили биологи, медленно растут до определенных размеров и затем покидают митохондрии, при этом не повреждая их и не вызывая массовой гибели клеток. Из чего они состоят и как они влияют на жизнь остальной части клеток, ученые пока не знают, но планируют выяснить уже в ближайшее время.

Что интересно, в других органах и частях тела, на которые гормоны щитовидной железы действуют не менее сильно – в мозге и в сердце – подобные структуры не образовались. Это может указывать на особую роль печени в развитии симптомов гипертиреоза и ликвидации их последствий, или же на существенные различия в реакции органов на избыток или недостаток тироксина.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Дания
1
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
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-
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