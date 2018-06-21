Тираннозавры не могли "показывать язык", выяснили ученые

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Палеонтологи опровергли еще одно расхожее представление об облике тираннозавров – "короли мезозоя", вопреки кадрам из "Парка Юрского периода", не могли вытягивать язык изо рта и даже не могли шевелить им, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Мы абсолютно неправильно представляли себе то, как выглядит язык динозавров. Как оказалось, большинство из них имело очень короткие подъязычные кости. Это роднит их не с современными птицами или ящерицами, у которых язык часто бывает большим и гибким, а с аллигаторами, чей язык проблематично найти и увидеть", — заявил Чжихэн Ли (Zhiheng Li) из университета Техаса в Остине (США).

В последние годы тираннозавры и многие их ближайшие родичи из числа тетануров – крупнейших двуногих хищных ящеров мезозойской эры – пережили кардинальную смену "имиджа". Сегодня ученые считают, что тираннозавры не были чешуйчатыми и "зубастыми" рептилиями, какими их изображают в "Парке Юрского периода" и других фильмах, а пернатыми существами, чьи зубы были скрыты внушительными губами.

Многие другие черты тираннозавров пока остаются предметом споров среди ученых. Мы пока не знаем, были ли эти "короли мезозоя" хищниками или падальщиками, как быстро они росли и как выглядели их новорожденные детеныши. Часть палеонтологов считает, что молодые тираннозавры были не похожи на взрослых особей и питались совершенно другой диетой, передвигаясь при этом на четырех, а не двух, ногах.

Ли и его коллеги выяснили, что еще одна часть "классического" облика тираннозавров – их грозный рык с высунутым языком – является фикцией, анализируя структуру так называемой подъязычной кости у нескольких десятков динозавров, в том числе знаменитого пернатого "прекрасного тирана" Yutyrannus huali из Китая, древних и современных птиц, а также аллигаторов и ящериц.

Различия в размерах и устройстве этой кости, как предполагали ученые, могут отражать то, какой пищей питались их обладатели и в каких условиях они жили. Сравнивая их структуру, Ли и его коллеги надеялись понять, были ли динозавры больше похожи на птиц или аллигаторов, двух их ближайших родственников сегодня.

Как показало это сравнение, большинство хищных динозавров, в том числе и предполагаемые предки птиц, имели очень толстые и плотные подъязычные кости. Это роднит их с крокодилами и говорит о том, что они не могли высовывать язык изо рта или даже двигать им, вопреки тому, что можно увидеть практически на любой картинке с "рычащим" тираннозавром.

Единственным исключением из этого правила служили так называемые птицетазовые динозавры, к числу которых относятся многие "средние" травоядные ящеры – трицератопсы и их родичи, "бронированные" анкилозавры и утконосые гадрозавры. Они обладали относительно подвижным языком, который был похож по устройству на аналогичную часть тела современных птиц и вымерших птерозавров.

Как полагают ученые, подобное сходство не случайно. Трицератопсам и их "кузенам" приходилось постоянно использовать язык для манипуляций пищей, что так же характерно для птиц и летающих ящеров, не имевших "нормальных" рук, которые помогали бы им разделывать добычу или эффективнее поедать растительность.

Эту особенность динозавров, по мнению Ли и его коллег, можно использовать для изучения экосистем, в которых жили древние ящеры, и раскрытия их диеты, манеры передвижения и жизненных привычек.