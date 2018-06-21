СМИ рассказали о зарождении торговли у жителей Древнего Египта

КАИР, 21 июн — РИА Новости. Жители Древнего Египта за четыре тысячелетия до нашей эры уже активно развивали внешнюю торговлю, обменивались товарами с территориями, где расположены современные Сомали и Эритрея, и даже имели торговый сухопутный путь до Красного моря.

Как пишет египетская газета "Йоум7" , об этом свидетельствует обнаруженная недавно в пустыне в районе города Идфу на юге страны древняя каменоломня с наскальными рисунками и редчайшими иероглифическими надписями.

Открытие было сделано египетско-американской археологической миссией, обнаружившей рисунки и иероглифы на скалах в районе раскопок древней каменоломни вблизи Идфу (город в ста километрах к югу от Луксора). "Раскопки каменоломни подтвердили факт существования сухопутного пути, связывавшего долину Нила и Красное море еще 3,5 тысячи лет до нашей эры, что соответствует первой династии древнеегипетских фараонов. Это говорит нам о том, что древние египтяне активно вели торговлю с другими странами уже 6 тысяч лет назад", — цитирует издание слова директора управления памятников древности Идфу Рамадана Хасана.

По его словам, ученые считают, что редчайшие надписи и рисунки относятся к раннему этапу развития иероглифической письменности Древнего Египта и, вероятно, могут считаться первыми подобными наскальными изображениями.

"Это открытие также проливает свет и на происхождение некоторых "импортных" предметов, обнаруженных в разное время в гробницах древнеегипетских фараонов. Эти предметы не могли быть произведены в Древнем Египте, а привозились с территории современных Судана, Сомали и Палестины", — рассказал Хасан.