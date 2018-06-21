МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты РКК "Энергия" запатентовали систему хранения и подачи иода для перспективного электроракетного двигателя (ЭРД), говорится в сообщении корпорации.

"Идею использовать "чистый" реактивный иод в качестве так называемого рабочего тела двигателя – вещества, необходимого для получения импульса тяги, — предложил еще в конце 1990-х старший научный сотрудник корпорации Валерий Островский. Первые испытания на штатном плазменном двигателе показали принципиальную возможность использования иода: двигатель, оборудованный дополнительным газораспределительным устройством, запускался на ксеноне, а иод поддерживал разряд", — отмечается в сообщении.

Затем конструкторы приступили к разработке системы подачи иода, которая и была в итоге запатентована.

"Предложенный конструкторами "Энергии" вариант двигателя будет оснащён безрасходным катодом-нейтрализатором, что позволит обойтись без дополнительного газообразного рабочего тела — ксенона или аргона. Такой двигатель может использоваться как маршевый или для коррекции орбиты, например на спутниках связи, а также при решении транспортных задач дальнего космоса. Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня", — отмечается в сообщении.

На 2022 год запланирован эксперимент "Островский", названный так в честь автора идеи. Предполагается первую часть эксперимента провести на борту МКС, а вторую – с использованием грузового корабля "Прогресс". После отстыковки корабль будет еще месяц находиться на орбите для испытаний новых, работающих на иоде электроракетных двигателей

Преимущество двигателя с использованием иода заключается прежде всего в его экономичности. В существующих ЭРД в качестве рабочего тела традиционно используется ксенон, который значительно дороже иода. Кроме того, система подачи и хранения ксенона достаточно сложна и громоздка, что значительно увеличивает габариты и массу двигательной установки. Еще один важный момент: количества производимого ксенона недостаточно для решения перспективных задач космонавтики, например полетов на Луну.

Иод же хорошо хранится в твердом состоянии и может быть легко превращен в газ без применения многоступенчатой системы понижения давления. При ресурсных испытаниях возможна также рециркуляция иода. Как следствие — стоимость наземной отработки такого ЭРД в десятки раз ниже, при этом параметры двигателей на иоде как минимум не уступают аналогичным характеристикам ЭРД на ксеноне.