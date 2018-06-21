МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты РКК "Энергия" запатентовали систему хранения и подачи иода для перспективного электроракетного двигателя (ЭРД), говорится в сообщении корпорации.
Затем конструкторы приступили к разработке системы подачи иода, которая и была в итоге запатентована.
"Предложенный конструкторами "Энергии" вариант двигателя будет оснащён безрасходным катодом-нейтрализатором, что позволит обойтись без дополнительного газообразного рабочего тела — ксенона или аргона. Такой двигатель может использоваться как маршевый или для коррекции орбиты, например на спутниках связи, а также при решении транспортных задач дальнего космоса. Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня", — отмечается в сообщении.
Преимущество двигателя с использованием иода заключается прежде всего в его экономичности. В существующих ЭРД в качестве рабочего тела традиционно используется ксенон, который значительно дороже иода. Кроме того, система подачи и хранения ксенона достаточно сложна и громоздка, что значительно увеличивает габариты и массу двигательной установки. Еще один важный момент: количества производимого ксенона недостаточно для решения перспективных задач космонавтики, например полетов на Луну.