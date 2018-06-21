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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые улучшили метод глубокого обучения нейросетей

09:0021.06.2018
0410
© Depositphotos / sdecoretНейросетьНейросеть
© Depositphotos / sdecoret
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В Институте интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" предложили новый метод для обучения ограниченной машины Больцмана (вид нейросети), позволяющий оптимизировать процессы семантического кодирования, визуализации и распознавания данных. Результаты исследования опубликованы в журнале "Optical Memoryand Neural Networks".

В настоящее время большую популярность приобретает изучение глубоких  нейронных сетей различной архитектуры: сверточных, рекуррентных, автоэнкодерных. Ряд высокотехнологичных компаний, среди которых – Microsoft и Google, используют глубокие нейронные сети  для проектирования различных интеллектуальных систем. Вместе с глубокими нейронными сетями приобрел популярность термин "глубокое" обучение.

Нейроинтерфейс: как законнектиться с искусственным интеллектом
© РИА Новости, Инфографика
Нейроинтерфейс: как законнектиться с искусственным интеллектом
В системах глубокого обучения автоматизируется сам процесс выбора и настройки признаков. То есть, сеть самостоятельно определяет и использует наиболее эффективные алгоритмы для иерархического извлечения признаков. Для метода глубокого обучения характерно обучение на больших выборках при помощи единого оптимизационного алгоритма. Типичные алгоритмы оптимизации настраивают параметры всех операций одновременно и эффективно оценивают влияние каждого параметра нейросети на ошибку с помощью так называемого метода обратного распространения.

"Способность искусственных нейронных сетей обучаться является наиболее интригующим их свойством. Подобно биологическим системам, нейронные сети сами моделируют себя, стремясь достичь лучшей модели поведения", — отметил профессор Института кибернетических систем НИЯУ МИФИ Владимир Головко.

Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia / Mopic
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Прорыв в обучении нейросетей произошел в 2006 году, после научной публикации Джеффри Хинтона с описанием техники предварительной тренировки нейросети. В статье говорилось, что можно эффективно предобучать многослойную нейронную сеть, если обучать каждый слой отдельно при помощи ограниченной машины Больцмана, а затем дообучать методом обратного распространения ошибки. Эти сети получили название нейронных сетей глубокого доверия (Deep Belief Networks, DBN).

Профессор Института кибернетических систем НИЯУ МИФИ Владимир Головко проанализировал проблематику и основные парадигмы глубокого машинного обучения, предложив новый метод для обучения ограниченной машины Больцмана. Ученый показал, что классическое правило обучения этой нейросети является частным случаем предложенного им метода.

"Американские ученые Минский и Пейперт в свое время выявили, что однослойный персептрон с пороговой функцией активации формирует линейную разделяющую поверхность с точки зрения классификации образов и поэтому не может решить задачу "исключающее или". Это провоцировало пессимистические выводы насчет дальнейшего развития нейронных сетей. Однако последнее утверждение справедливо только для однослойного персептрона с пороговой или монотонной непрерывной функцией активации – например, сигмоидной. При  использовании сигнальной функции активации однослойный персептрон может решить задачу "исключающее или", так как он разбивает входное пространство образов на классы при помощи двух прямых", – рассказал Владимир Головко.

Композитор за работой
© Depositphotos / Y-Boychenko
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В работе также были проанализированы перспективы применения глубоких нейронных сетей  для сжатия, визуализации и распознавания данных. Кроме того, Головко предложил подход к реализации семантического кодирования (хеширования) с помощью глубоких автоассоциативных нейронных сетей. Этот метод глубокого обучения может быть очень полезен в поисковиках  для нейросетей, которые, по утверждению автора, будут показывать высокую скорость поиска релевантных изображений.

Практическую ценность данных научных разработок сложно переоценить: они уже нашли применение в таких областях, как компьютерное зрение, распознавание речи и биоинформатика.

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