МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ученые из Центра исследования рака имени принцессы Маргарет в Торонто предложили способ, который может помочь предотвратить рак груди у женщин с высоким риском развития этого заболевания, сообщает портал MedicalXpress.

Молочные железы состоят из двух типов клеток, которые образуются из так называемых прогениторных клеток. Их пролиферация, вызванная воздействием полового гормона прогестерона, связана с риском развития рака груди. Кроме того, их число выше у женщин с мутациями гена BRCA1 или других, которые также увеличивают шансы на развитие этого заболевания.

После опытов с клетками молочных желез исследователи пришли к выводу, что ряд веществ, к примеру, децитабин, способен подавлять пролиферацию прогениторных клеток, в частности, у женщин с мутациями генов BRCA1 и BRCA2. По мнению ученых, эти результаты могут помочь создать новые методы предотвращения рака груди.