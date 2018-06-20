Российские ученые помогут составить программу полета космонавта из ОАЭ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские ученые из Института медико-биологических проблем РАН примут участие в отборе кандидатов в космонавты из ОАЭ и составлении научной программы на космический полет, сообщил РИА Новости заместитель директора института по научной работе, космонавт, Герой России Олег Котов.

Как сообщил "Роскосмос", Россия и ОАЭ в среду подписали предварительное соглашение по отбору, подготовке к полету и собственно полету на МКС одного эмиратского космонавта на борту российского транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12".

"Мы предполагаем участие специалистов ИМБП совместно с другими заинтересованными организациями в отборе и медицинском освидетельствовании кандидатов в космонавты из ОАЭ, помощи в медицинской подготовке членов экипажа, их медицинском сопровождении во время тренировок, полета и послеполетной реабилитации, а также в формировании и сопровождении в полете научной программы", — рассказал Котов.

В то же время он уточнил, что пока подписано предварительное соглашение между "Роскосмосом" и ОАЭ, а исполнитель в лице ИМБП в документе отсутствует. Функции и ответственность Института будут прописаны в соглашении с "Роскосмосом", в рамках которого ИМБП будет определен соисполнителем.

Подготовка первого космонавта ОАЭ и его дублера начнется в августе, а сам десятидневный полет состоится в следующем апреле. Недавно Космический центр Мухаммеда бен Рашида в ОАЭ отобрал 95 человек для формирования первого в истории страны отряда космонавтов. Они были отобраны из более чем 4 тысяч претендентов. В их число вошли 20 женщин и 75 мужчин, большинство из которых младше 35 лет.