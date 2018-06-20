Ученые из России выяснили, как рак способствует образованию тромбов

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Тромбы гораздо чаще образуются в организме раковых больных, чем здоровых людей, по одной простой причине – их кровяные клетки хуже меняют форму и чаще образуют "комки", замедляющие кровоток. Об этом рассказали ученые, опубликовавшие статью в журнале Thrombosis Research.

"Мы показали, что у больных с твердыми опухолями заметно меньше эритроцитов в крови, а микрореологические свойства этих клеток, то есть их способность объединяться и деформироваться, неблагоприятно изменены. Это следует учитывать при лечении рака и тромбозов", — рассказывает Ирина Тихомирова из Ярославского государственного педагогического университета, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Появление раковых опухолей в организме, как объясняют ученые, вызывает массу неблагоприятных побочных эффектов, некоторые из которых угрожают жизни больного не меньше, чем само новообразование.

К примеру, медики давно заметили, что раковые больные заметно чаще страдают от спонтанного образования тромбов в их крупных кровеносных сосудах, чем остальные люди. Причины этого пока остаются загадкой и предметом споров среди онкологов и медиков.

Тихомирова и ее коллеги раскрыли одну из возможных причин развития тромбов у носителей опухолей, изучая то, как меняются свойства крови, в том числе ее состав и скорость движения по сосудам, при появлении у пациента злокачественного новообразования.

Для этого ученые заручились поддержкой 27 раковых больных, проходивших лечение в клиниках Ярославля, и 20 здоровых людей. Собрав пробы крови у первых до и после операции, ученые проанализировали то, как вели себя кровяные клетки и как различался их химический и биоорганический состав, и сравнили их между собой.

Как оказалось, эритроциты раковых больных выглядели и вели себя совсем не так, как это делают красные кровяные клетки здоровых людей. В частности, ученые обнаружили, что эритроцитов в крови раковых больных заметно меньше, чем в сосудах здоровых людей, что понижает вязкость их крови и приводит к опасным последствиям в комбинации с другим "новым" фактором.

Он заключается в том, что при появлении опухоли кровяные клетки становятся более "жесткими" и теряют способность менять свою форму. Благодаря этому они начинают сбиваться в кучи и образовать заторы в сосудах, замедляя скорость кровотока и провоцируя образование тромбов в мелких капиллярах и крупных артериях.

Это, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию опухоли, так как формирование тромба и остановка кровотока создает идеальные условия для размножения раковых клеток и мешает клеткам-"киллерам" иммунной системы проникать внутрь новообразования и уничтожать его. Все это, как считают авторы статьи, следует учитывать при лечении и изучении рака.