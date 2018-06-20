Российские ученые создают систему дистанционной реабилитации речи

МОСКВА, 20 июн ‒ РИА Новости. Российские ученые разрабатывают электронную платформу для дистанционной организации речевой реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Научная разработка лингвистов Сибирского федерального университета (СФУ) и специалистов Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России позволяет выстраивать индивидуальную траекторию восстановления речи в зависимости от степени и типа речевого нарушения.

Количество пациентов с системными нарушениями речевой деятельности вследствие перенесенного инсульта ежегодно растет. В ряде случаев человек, перенесший инсульт, в той или иной мере теряет возможность говорить. Афазия (нарушение речи) переносится психологически тяжело как самим больным, так и его близкими.

Афатические расстройства речи требуют регулярных реабилитационных занятий с логопедом. Между тем, многие пациенты проживают в удаленных районах, что ограничивает возможности их речевой реабилитации.

Электронная платформа содержит серию онлайн упражнений. По словам ученых, при разработке упражнений учитывается большинство факторов, влияющих на успешность процесса речевой реабилитации.

Как пояснила заведующая кафедрой романских языков и прикладной лингвистики Института филологии и языковой коммуникации СФУ Анастасия Колмогорова, упражнения разрабатываются на основе наблюдений лингвистов за речевой деятельностью пациентов с различными типами нарушений и на базе результатов предварительной экспериментальной лингвистической работы с такими пациентами.

"Учитывается влияние контекстных условий употребления лексической единицы (прямое значение или переносное), ее системно-языковых характеристик (частотность употребления, многозначность) и психолингвистических параметров (воспроизводимость, возраст усвоения, объективная и субъективная сложность) на успешность восстановления данной единицы в ментальном лексиконе пациента", – добавила она.

В рамках сотрудничества со специалистами отделения восстановления высших психических функций ФСНКЦ ФМБА России Ольгой Никольской, докторами медицинских наук Семеном Прокопенко и Еленой Можейко ученые ИФиЯК СФУ проанализировали данные, полученные в процессе наблюдения за особенностями использования языковых единиц в речи пациентов с афазией разной степени (легкая, средняя, тяжелая), а также сформировали корпус аудио- и видеозаписей взаимодействий врача-логопеда и пациента с афазией во время реабилитационных занятий.

По мнению директора института филологии и языковой коммуникации СФУ Людмилы Куликовой, результаты реализации проекта могут оказать влияние на методологию и основные принципы реабилитации больных, а также на представления лингвистов об устройстве ментального лексикона и функционировании языковой системы. "Данная междисциплинарная проблематика находится в центре внимания когнитивной науки, как в России, так и за рубежом", ‒ добавила она.