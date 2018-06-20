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РИА Наука
РИА Наука

Футбольный IQ: в чем секрет успеха игроков

08:0020.06.2018
010781
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАндрес Иньеста (Испания) в матче группового этапа ЧМ по футболу между сборными Португалии и ИспанииАндрес Иньеста (Испания) в матче группового этапа ЧМ по футболу между сборными Португалии и Испании
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 июня — РИА Новости, Альфия Еникеева. Первоклассные футболисты соображают лучше, считают быстрее и вообще намного умнее большинства людей на планете. Умение "читать игру" и оказаться вовремя в нужном месте — это не просто сочетание таланта с удачей. Ученые убеждены, что между уровнем интеллекта и забитыми голами прямая связь.

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© Иллюстрация РИА Новости . Григорий Соколов / Depositphotos
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В 2014 году нейробиологи из Каролинского института (Швеция) тестировали двух знаменитых футболистов — Хави (Хавьер Креус) и Андреса Иньесту. Ученых прежде всего интересовали их "исполнительные функции" — высокоуровневые процессы в человеческом мозге, отвечающие за планирование действий и способность менять ответные реакции в зависимости от ситуации.

Иньеста набрал невероятное число баллов в заданиях, где требовались аналитические способности и ингибиторный контроль, — так называют умение блокировать привычные импульсивные реакции и генерировать новые ответы с помощью внимания и рассуждения. Хави показал отличные результаты в тестах на логику, воображение и когнитивную гибкость, то есть способность обдумывать несколько вещей одновременно.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкХави показывает отличные результаты не только на футбольном поле, но и в тестах на логику, воображение и когнитивную гибкость
© РИА Новости / Антон Денисов
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Хави показывает отличные результаты не только на футбольном поле, но и в тестах на логику, воображение и когнитивную гибкость

Нейробиологи в поисках футбольного интеллекта

Испытания игроков испанской сборной были промежуточным этапом большого исследования, которое вот уже около десяти лет проводит группа шведских ученых под руководством нейробиолога Предрага Петровича (Predrag Petrovic).

В 2012 году, накануне очередного чемпионата Европы по футболу, исследователи опубликовали статью, впервые представив доказательства того, что эффективность футболиста зависит от уровня его игрового интеллекта (game intelligence) — способности оказаться в нужном месте в нужное время.

Свои выводы ученые обосновали результатами тестирования 57 профессиональных игроков Высшей футбольной лиги Швеции (Allsvenskan) и первого дивизиона. Все испытуемые были примерно одного возраста, с одинаковым уровнем образования.

Оценивались возможности футболистов принимать правильные решения в режиме многозадачности и под сильным эмоциональным давлением. Например, в одном из заданий требовалось нарисовать на бумаге ряд неповторяющихся геометрических фигур — так психологи проверяют умение быстро и творчески мыслить в условиях стресса. Кстати, именно с этим испытанием год спустя Иньеста справился лучше всех участников эксперимента.

Оказалось, что профессиональные футболисты решают подобные задачи на порядок лучше среднестатистического человека. Ученые разработали целую серию тестов для оценки футбольного IQ и предположили, что когнитивные измерения помогут понять потенциал игрока еще на заре его карьеры.

Неспортсмены думают медленнее

Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Бразилия - Хорватия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Похожее исследование в 2013 году провел профессор Университета Монреаля (Канада) Жослин Фобер. Он сравнивал уровень интеллекта и способность быстро и эффективно принимать решения профессиональных спортсменов, игроков-любителей и телевизионных болельщиков. Среди сотни атлетов, участвующих в проекте, были регбисты, хоккеисты (игроки НХЛ) и футболисты (представители английской Премьер-лиги).

Ученые под руководством Фобера выясняли, как испытуемые справляются с логическими задачами, управляют вниманием, блокируют нежелательные импульсы, используют обратную связь. Первоклассные игроки намного превзошли любителей и болельщиков.

© AP Photo / Frank AugsteinВ исследовании канадских ученых о связи спортивного интеллекта с успехом игроков участвовали футболисты английской Премьер-лиги
© AP Photo / Frank Augstein
В исследовании канадских ученых о связи спортивного интеллекта с успехом игроков участвовали футболисты английской Премьер-лиги

Профессор сделал вывод, что исполнительные функции связаны с игровым интеллектом, ведь успешные футболисты должны не только много и быстро бегать, но и за доли секунды обрабатывать огромные объемы информации, несмотря на физические нагрузки.

Тренировать мышцы и мозг

Геймер во время игрового процесса
© Fotolia / Artur Marciniec
Компьютерные игры-шутеры опасны для мозга, заявляют ученые
Если эффективность игрока на поле зависит от его умственных способностей, то вполне логично тренировать не только мышцы, но и мозг. Ученые из Техниона — Израильского технологического института выступили научными консультантами разработчиков игры, которая помогает футболистам развивать умение видеть поле, быстро принимать адекватные решения и наиболее эффективно реагировать на нестандартные ситуации.

Прототипом послужила Space Fortress, созданная в начале 1990-х в Университете Иллинойса. Американские ученые хотели понять, как люди усваивают знания. Их израильские коллеги в 1994-м предложили использовать программу для тренировки пилотов, а сейчас на основе Space Fortress сделали футбольный тренажер.

Все очень похоже на старомодную компьютерную игру — синие и красные космические корабли обстреливают вражеский шестиугольный крейсер. Игроки должны координировать действия и помогать друг другу избегать ловушек. Им приходится одновременно следить за многочисленными объектами, предугадывать поступки врага и товарищей по команде (совсем как на поле). Разработчики уверены, что футбольный тренажер развивает те самые исполнительные функции, от которых зависит успех на поле.

Это не единственная компьютерная игра для развития интеллектуальных способностей атлетов. На рынке действует около трех десятков компаний, выпускающих подобные продукты. Впрочем, не все верят в их эффективность. Сразу несколько ученых скептически высказались о возможностях видеоигр-тренажеров. По их словам, имеющиеся данные о влиянии компьютерных программ на интеллект ограничены и неполны, а научных доказательств того, что игры улучшают когнитивные способности, нет.

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