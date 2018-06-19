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РИА Наука
РИА Наука

Ученые подтвердили, что алкоголь способствует развитию рака

21:0019.06.2018
(обновлено: 21:03 19.06.2018)
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© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголяОтказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Наблюдения за здоровьем жителей США показали, что употребление любых количеств спиртного действительно способствует развитию рака, что частично компенсируется положительным действием малых доз алкоголя на сердце, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS Medicine.

Суррогатный алкоголь
© Fotolia / koeva_anna
Употребление алкоголя повышает риск развития рака, заявляют медики
"Наши выводы ни в коем случае не стоит воспринимать как одобрение или рекомендацию для постоянного употребления небольших доз спиртного. С другой стороны, нам удалось выяснить, почему вероятность гибели людей и от рака, и от других болезней растет нелинейно по мере увеличения объемов выпиваемого алкоголя", — пишут Соня Берндт (Sonja Berndt) и ее коллеги из Национального института изучения рака в Бетесде (США).

В последнее десятилетие в научной прессе появилось несколько десятков исследований, авторы которых заявляли о наличии связи между употреблением алкоголя в любой форме и развитием рака в ряде органов.

К примеру, в 2010 году ученые показали, что употребление большого количества пива может ускорять развитие рака кишечника, в 2011 и 2013 годах – раскрыли связь между алкоголем и раком груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.

С другой стороны, как рассказывает Берндт, многие исследователи писали и об обратном – люди, пьющие небольшие количества вина или пива, в среднем жили дольше не только, чем заядлые алкоголики, но и абсолютные трезвенники. Подобные заявления и публикации вызвали массу споров среди медиков, так как однозначного объяснения этому феномену они так и не смогли найти.

Хирургическая операция
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Алкоголь назвали причиной возникновения семи видов рака

Берндт и ее коллеги приблизились к ответу на этот вопрос, анализируя статистику, собранную в рамках мониторингового проекта PLCO, в котором участвовало почти 100 тысяч пожилых американцев в возрасте от 55 до 74 лет.

Организаторы этого эксперимента пытались раскрыть причины развития четырех самых распространенных вида опухолей – рака простаты, прямой кишки, яичников и легких, наблюдая за тем, как диета, образ жизни, различные вредные привычки и генетика влияли на частоту их возникновения.

Авторы статьи воспользовались этим массивом данных для того, чтобы оценить, как спиртное влияло на общую продолжительность жизни и вероятность развития всех типов рака. За восемь лет работы PLCO примерно 10 тысяч участников этого проекта умерли, а еще 12 тысяч заполучили рак, что помогло детально изучить связи между спиртным, смертью и опухолями.

Мужчина сжимает пачку сигарет
© Depositphotos / belchonock
Ученые признали алкоголь и табак самыми опасными наркотиками

Как оказалось, алкоголь по-разному влиял на вероятность преждевременно умереть и заполучить рак. В первом случае связь между ними была нелинейной – небольшие дозы спиртного не увеличивали, а уменьшали вероятность умереть, однако при превышении определенного порога шансы на гибель начинали резко расти.

В противоположность этому, связь между раком и любовью к "зеленому змию" была строго линейной. Даже небольшие дозы алкоголя повышали вероятность появления опухолей, и чем больше пили участники PLCO, тем чаще они становились жертвами рака.

Подобные расхождения, как отмечают Берндт и ее коллеги, объясняют те разночтения, о которых спорили ученые раньше, и говорят о том, что пользу и вред алкоголя пока невозможно однозначно определить, как и дать рекомендации по его разумному употреблению.

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