Российские биологи научились предсказывать ход болезни Паркинсона

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Биологи из Санкт-Петербурга разработали программу, которая умеет находить следы болезни Паркинсона и предсказывать ее дальнейшее развитие почти со 100% точностью. О первых итогах ее работы рассказывает пресс-служба "Проекта 5-100".

"Наша программа способна предсказать проявятся ли у пациента определенные нарушения в будущем. К примеру, у пациентов с болезнью Паркинсона, у которых сильно снижено количество меди в крови, скорее всего, в будущем проявится такой симптом, как "синдром пизанской башни". При его развитии тело человека начинает наклоняться вбок", — рассказывает Марина Карпенко из Санкт-Петербургского политехнического университета.

И болезнь Альцейгмера, и болезнь Паркинсона вызываются накоплением в нервных клетках различного белкового "мусора", который постепенно убивает нейроны в разных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию в первом случае, и к потере контроля над конечностями во втором.

И в том, и в другом случае ученые пока не понимают механизмов, заставляющих клетки мозга накапливать в себе тау-белок, бляшки бета-амилоида, клубки альфа-синуклеина и прочих потенциальных причин развития этих болезней. По этой причине биологи не только не могут создать лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона, но и не могут понять, является ли первая заразной и по каким причинам они развиваются.

Ученые из Петербургского Политеха и их коллеги из Университета ИТМО разработали программу, которая позволяет предсказать ход развития болезни Паркинсона, опираясь на данные наблюдений за тысячами больных на разных стадиях ее прогрессии.

Как объясняют биологи, несмотря на отсутствие полного понимания того, что именно запускает накопление альфа-синуклеина в нейронах, определенные особенности в работе организма больного позволяют предсказать то, что с ним будет происходить дальше, и начать лечение до тог, как новые симптомы начнут проявлять себя.

Сделать это "вручную" фактически невозможно, так как разные проявления болезни Паркинсона зависят от десятков или даже сотен индивидуальных различий в работе нейронов или в составе крови. Поиски этих сходств и различий ученые поручили компьютерному алгоритму, который анализирует уже имеющиеся истории болезни и сравнивает их с новыми данными, которые ему "скармливают" врачи или биологи.

Анализируя эти данные, программа помогает врачу подобрать лекарства, лучше всего помогающие носителям этого набора симптомов болезни Паркинсона, и предсказывает ее дальнейшее развитие.

Как заверяют разработчики, в ближайшем будущем подобные программы можно будет установить на любом устройстве ‒ компьютере или смартфоне. "Программа обучаемая: чем больше информации будет загружаться, тем более точные выводы и рекомендации она будет выдавать", – заключает Карпенко.