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РИА Наука
РИА Наука

Эксперт оценил перспективы разработок новых ракет-носителей

13:1719.06.2018
(обновлено: 13:37 19.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПуск ракеты-носителя Союз-ФГ. Архивное фотоПуск ракеты-носителя Союз-ФГ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Разработка новых ракет-носителей ни в России, ни в других странах сейчас не требуется, так как до 2030-х годов не планируется запускать большое количество крупных спутников, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Лунная база
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos, NASA
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Ранее гендиректор "S7 Космические транспортные системы" рассказал в интервью газете "Ведомости", что компания планирует возобновить производство ракетных двигателей НК-33 и НК-43 для использования в составе ракеты "Союз-5SL".

"Проблема основная в том, что у нас нет полезных нагрузок для тех ракет, которые планируется делать. Все прогнозы стоят на уровне 30-40 серьезных спутников до 2030-х годов. И на эти 30 спутников, а это мировой уровень, у нас есть и SpaceX, и наш "Протон" и наш "Союз", и все необходимые ракеты", — сказал РИА Новости Моисеев.

При этом, по его словам, двигатели НК технически близки к двигателям РД-171МВ, которые сейчас планируется использовать для разрабатываемой ракеты "Союз-5". Возможно, по отдельным параметрам именно они оказались более привлекательны для той версии ракеты, которую собирается использовать S7, считает он.

"РД разрабатывались позже, и более эффективны, но здесь всегда нужно смотреть соотношение тяги двигателя с его стоимостью. И вот здесь простор есть. Когда детально разбираешься, может оказаться, где-то хорош этот двигатель, а где-то другой", — добавил эксперт.

День космонавтики
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / iakovenko123, Depositphotos / ppl1958
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Двигатели НК-33 и НК-43 — это модернизированные двигатели от советской сверхтяжёлой лунной ракеты Н-1. В настоящее время они используются в составе первый ступени лёгкой ракеты "Союз-2.1в". Двигатели были созданы, а теперь хранятся на ПАО "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию).

В 2016 году S7 Group объявила о покупке проекта "Морской старт" — пусковой платформы Odyssey, командного судна, наземной инфраструктуры в американском порту Лонг Бич. С пусковой платформы возможно проведение стартов ракет "Зенит", а в перспективе — новой российской ракеты "Союз-5". Ранее в компании неоднократно критиковали проект "Союз-5" за применение устаревших технологий и настаивали на необходимости разработки многоразового носителя. В планах S7 Space — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тузик Дворовый
Но американцы с китайцами господина Моисеева почему то не хотят слушать и продолжают разрабатывать новые ракеты носители
13:27
19.06.2018
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