Эксперт оценил перспективы разработок новых ракет-носителей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Разработка новых ракет-носителей ни в России, ни в других странах сейчас не требуется, так как до 2030-х годов не планируется запускать большое количество крупных спутников, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
"Проблема основная в том, что у нас нет полезных нагрузок для тех ракет, которые планируется делать. Все прогнозы стоят на уровне 30-40 серьезных спутников до 2030-х годов. И на эти 30 спутников, а это мировой уровень, у нас есть и SpaceX, и наш "Протон" и наш "Союз", и все необходимые ракеты", — сказал РИА Новости Моисеев.
При этом, по его словам, двигатели НК технически близки к двигателям РД-171МВ, которые сейчас планируется использовать для разрабатываемой ракеты "Союз-5". Возможно, по отдельным параметрам именно они оказались более привлекательны для той версии ракеты, которую собирается использовать S7, считает он.
"РД разрабатывались позже, и более эффективны, но здесь всегда нужно смотреть соотношение тяги двигателя с его стоимостью. И вот здесь простор есть. Когда детально разбираешься, может оказаться, где-то хорош этот двигатель, а где-то другой", — добавил эксперт.
В 2016 году S7 Group объявила о покупке проекта "Морской старт" — пусковой платформы Odyssey, командного судна, наземной инфраструктуры в американском порту Лонг Бич. С пусковой платформы возможно проведение стартов ракет "Зенит", а в перспективе — новой российской ракеты "Союз-5". Ранее в компании неоднократно критиковали проект "Союз-5" за применение устаревших технологий и настаивали на необходимости разработки многоразового носителя. В планах S7 Space — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.