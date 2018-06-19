РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Солнце, рыба и грибы: как восполнить дефицит витамина D

08:0019.06.2018
(обновлено: 08:11 19.06.2018)
06561
© Depositphotos / VoyagerixОсновной источник витамина D — солнечные лучиОсновной источник витамина D — солнечные лучи
© Depositphotos / Voyagerix
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 19 июня — РИА Новости, Альфия Еникеева. Человеку жизненно необходим витамин D. Но именно его россиянам в силу климатических особенностей страны не хватает. Дефицит этого питательного вещества повышает риск переломов, рахита, диабета, инфаркта и других тяжелых заболеваний. Как поддерживать в организме оптимальный уровень витамина D — в материале РИА Новости.

Девушка принимает рыбий жир
© Depositphotos / puhhha
Большие дозы витамина D могут вылечить диабет, заявляют ученые
Летом 1922 года американский физиолог Элмер Макколлум давал болеющим рахитом крысам рыбий жир, очищенный от витамина А. Ученый в это время работал над статьей о роли недавно открытого питательного вещества в лечении рахита. У него уже имелось достаточно данных, свидетельствующих, что рыбий жир, а значит, и содержащийся в нем витамин А, — эффективное средство от этой болезни.

Расчет Макколлума был прост: если крысы не поправятся, то именно витамин А лечит от рахита. Но грызуны внезапно выздоровели, а ученый вошел в историю как первооткрыватель витамина D и человек, решивший проблему детского рахита.

Сейчас мы уже знаем, что витамин D на самом деле не совсем витамин. Это скорее прогормон — биохимический предшественник гормона, сам по себе биологической активностью не обладающий. Но, попадая в организм, он превращается в вещество со сложным названием 1,25-дигидроксихолекальциферол, играющее важную роль во многих физиологических процессах — от формирования костной ткани до укрепления иммунитета.

И от рака, и от диабета

Рыбий жир
© Fotolia / remmy55
Ученые: витамин D может быть потенциальным лекарством от старости
"Самая яркая функция витамина D — участие в костеобразовании, ведь без него в организме не усваивается ни кальций, ни фосфор. Он необходим для регуляции клеточного деления и управления дифференцировкой клеток, укрепления врожденного и приобретенного иммунитета, стимуляции выработки инсулина", — перечисляет Оксана Вржесинская, ведущий научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Недостаток витамина D грозит рахитом, остеопорозом, сахарным диабетом, инфарктом и другими тяжелыми недугами. Как отмечают специалисты, бесплодие и нарушение ментально-когнитивных функций (например, старческая деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона) тоже всегда сопровождаются пониженным содержанием витамина D в организме.

Кроме того, клинически доказано, что дефицит этого вещества связан с развитием онкологических заболеваний — рака молочной железы, простаты и кишечника. Согласно международному исследованию "Роль витамина D в профилактике рака: глобальные перспективы", у тех, кто много времени проводит на солнце или принимает внутрь кальций и витамин D, риск возникновения злокачественной опухоли снижается вдвое.

Ученые отмечают, что при достаточном уровне витамина D опухоли, даже если возникают, менее агрессивны и с ними легче бороться.

Солнечная версия витамина

Продажа овощей и фруктов на рынке. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Что убивает витамины
Благодаря своему "прогормонному" статусу витамин D попадает в организм не только вместе с пищей, как классические биологически активные соединения, но и может синтезироваться в клетках кожи под действием солнечных лучей. Пищевая форма витамина D называется эргокальциферол, или витамин D2, а солнечная — холекальциферол, или D3. Обе в организме превращаются в 1,25-дигидроксихолекальциферол, помогающий меньше болеть и оставаться в здравом уме.

"Главный источник витамина D — солнечные лучи. Пища дает нам не более десяти процентов необходимой дневной нормы. Под действием ультрафиолета типа В (средние волны) в эпидермисе кожи образуется предшественник витамина D3. При температуре тела из него формируется D3, который связывается со специальным белком и проникает в кровь, а с кровью переносится в печень. Пройдя через серию преобразований в печени и почках, витамин наконец превращается в активный гормон — 1,25-дигидроксихолекальциферол, играющий важную роль практически во всех системах организма. Ведь рецептор к витамину D есть у большинства клеток", — объясняет Сергей Снопов, старший научный сотрудник лаборатории цитологии опухолевого роста Института цитологии РАН.

© Иллюстрация РИА НовостиОбразование витамина D в человеческом организме под действием солнечных лучей
© Иллюстрация РИА Новости
Образование витамина D в человеческом организме под действием солнечных лучей

Оба вида витамина D жирорастворимые и могут накапливаться в жировой ткани.

"Желательно летом найти время позагорать и поднабрать витамина, чтобы хватило на зимний сезон. Только делать это надо осторожно, постепенно, не допуская ожогов кожи. Следует избегать длительного пребывания под прямыми лучами солнца, особенно в самые активные солнечные часы — около полудня. Людям со светлым типом кожи, легко обгорающим, нужно проявлять особую осторожность", — уточняет Снопов.

Сбалансированная диета

Девушка придерживает рукой грудь
© Fotolia / Dragos Iliescu
Ученые: витамин D может быть лекарством от рака груди
"В России до 90 процентов населения испытывает дефицит витамина D: страна северная, и пасмурных дней в году очень много. Наш центр проводит оценку витаминного статуса россиян по анализу крови. За последние три года мы обследовали больше тысячи представителей разных профессий и регионов, и у 70-90 процентов фиксировали пониженные уровни витамина D", — рассказывает Оксана Вржесинская.

Другая проблема россиян — недостаток рыбы в диете. Именно в жирных сортах рыбы витамина D больше всего. Суточная норма — десять микрограммов. Это примерно половина банки консервированной сайры или скумбрии, четверть банки печени трески.

"Как пример этот расчет, вероятно, имеет смысл, но консервы — все же не тот продукт, который можно и нужно есть каждый день", — уточняет исследователь.

Для поддержания необходимого уровня витамина D в организме специалисты советуют употреблять больше рыбы, лесных грибов, а не выращенных культурно, и яиц. Также периодически необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы.

© Depositphotos / elenabsПродукты с высоким содержанием витамина D
© Depositphotos / elenabs
Продукты с высоким содержанием витамина D

"Для превращения витамина D в активную гормональную форму требуется не только он сам, но и другие витамины с минеральными веществами", — подчеркивает Вржесинская.

Кроме того, витамин D2 и D3 можно получить из витаминизированных и специализированных пищевых продуктов. В них добавляют полезные вещества и обязательно указывают это на упаковке. Но тут нужна осторожность, потому что пища, предназначенная для спортсменов, больных, кормящих и беременных женщин иногда содержит до 150 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина D. А передозировка тоже нежелательна. Хотя, по словам эксперта, переборщить с витамином D сложно.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2018
19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена