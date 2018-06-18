В Бельгии создали революционную технологию полировки алмазов

АНТВЕРПЕН (БЕЛЬГИЯ), 18 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Устройство, автоматизирующее и ускоряющее в 10-20 раз процесс полировки алмазов, презентовал в понедельник Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC).

Diamond polishing was invented 6 centuries ago in Antwerp.Little has changed since. Until now. Meet FENIX! Powered by AWDC,WTOCD has developed a revolutionary technology that fully automates the diamond polishing process making it 10 to 20 times faster! @Bart_DeWever @divaantwerp pic.twitter.com/F5s8TsbbLs — Ari Epstein (@EpsteinAri) 18 июня 2018 г.

"Данная революционная технология фундаментальным образом меняет процесс алмазной полировки. Процесс полировки камня теперь будет занимать около полутора часов, вместо целого дня при обработке вручную", — сказал РИА Новости директор центра Ари Эпштейн.

По его словам, на разработку новой технологии и создание полировочного автомата под названием FENIX у экспертов научно-технологического центра при AWDC ушло более десяти лет.

До сих пор полировка алмазов в Антверпене, который является крупнейшим центром мировой алмазной торговли, производилась вручную и была дорогостоящим процессом. Первые полировочные устройства FENIX поступят диамантерам уже в сентябре этого года.

Через Антверпен проходит примерно 80% всех добываемых в мире необработанных алмазов и порядка 50% изготовляемых них бриллиантов.