Никто не смог повторить полет Валентины Терешковой, напомнили в Минобороны

НИКУЛЬСКОЕ (Ярославская область), 16 июн — РИА Новости. Полет в космос Валентины Терешковой до сих пор никто не повторил — много женщин побывало в космосе, но никто никогда не совершал полет в одиночестве, без партнера, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

В Ярославской области в субботу проходят праздничные мероприятия в честь 55-летия полета в космос Валентины Терешковой. Часть событий проходит на ее малой родине, в поселке Никульское.

В своей поздравительной речи Цаликов отметил, что Терешкова — "символ нашей прошлой страны, Советского Союза, и символ сегодняшнего нашего государства — Российской Федерации". По его словам, она — гордость для всех граждан страны.

"Потому что то, что вы сделали 55 лет назад, до сих пор никто не повторил. Много женщин побывало в космосе, но никто никогда не совершал полет в одиночестве, без партнера, так как совершила наша уважаемая, дорогая Валентина Владимировна",- сказал Цаликов.

Он также подчеркнул, что Терешкова — первый генерал в истории Вооруженных сил РФ, и это особенная гордость для всех.

"Я… когда-то смотрел как все это происходит, тогда еще по черно-белому телевизору, как вас встречали на красной дорожке… если бы я тогда знал, что буду иметь честь стоять рядом с вами и поздравлять вас, я бы подумал, что это сказка. И вот эта сказка сегодня здесь",- отметил первый замминистра.

Цаликов от имени министра обороны Сергея Шойгу вручил Терешковой медаль "За укрепление боевого содружества".