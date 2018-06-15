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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России узнали, как "упаковка" генов влияет на лечение рака груди

18:3915.06.2018
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© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человекаРаковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские генетики открыли 12 генов, структура "упаковки" которых сильнее всего влияет на то, поможет ли женщинам предоперационная химиотерапия при лечении рака груди, сообщает пресс-служба ФГБНУ "Медико-генетический научный центр".

Пожилая пара
© Depositphotos / aletia
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"При удалении опухоли врач должен точно определить, в каких случаях стоит назначать предоперационную химиотерапию. По факту, около половины пациенток получают ее зря, впустую тратится драгоценное время до операции. Наша цель – разработать такую систему, которая бы позволила четко выделять больных, которым такая терапия принесет наибольшую пользу", — объясняет Владимир Стрельников, заведующий лабораторией эпигенетики в Медико-генетическом научном центре в Москве.

В последние годы врачи начали применять химиотерапию не только после удаления злокачественных опухолей, но и до начала операции. Подобный прием позволяет уменьшить размеры опухоли, точнее локализовать ее и облегчить жизнь пациенту после операции.

Предоперационная химиотерапия, как рассказывает Стрельников, помогает далеко не всем раковым больным. К примеру, для женщин с раком груди, в зависимости от типа опухоли и других факторов, она облегчает их жизнь примерно в 30-60% случаев.

В свою очередь, вероятность того, что подобная процедура поможет женщине, сильнее всего зависит от того, какие гены наиболее активны внутри раковых клеток.

Девушка на тренировке
© Fotolia / Wisiel
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Как объясняют ученые, чтение генов – крайне сложный и многоуровневый процесс, в котором участвует множество разных систем внутри ДНК и "вокруг" нее. К примеру, участки-промоторы заставляют клетку начать чтение гена, участки-энхансеры заставляют белки-полимеразы чаще "прочитывать" ген, а белковая "упаковка" хромосом влияет на их "читаемость".

Вдобавок, к "буквам" самой ДНК могут присоединяться небольшие молекулы, так называемые метильные метки. Они не меняют структуру генов, но заставляют клетку чаще или реже считывать их, что может заметным образом менять роль этих участков генома в работе организма. По этой причине врачам крайне важно знать, как именно эти метки влияют на жизнь раковых клеток и их стойкость к действию химиотерапии.

Стрельников и его коллеги по ФГБНУ МГНЦ уже пять лет изучают то, как подобные метки влияют на развитие рака груди и его стойкость к действию химиотерапии, параллельно анализируя полные геномы раковых клеток.

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© Фото : Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. Louis
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Им удалось выделить дюжину генов, метильные метки на поверхности которых сильнее всего влияли на то, насколько эффективной будет предоперационная химиотерапия. Как правило, чем больше подобных "выростов" было на поверхности этих генов, тем лучше опухоли реагировали на молекулы лекарства.

Подсчитывая их в клинических условиях, можно предсказать, нужно ли проводить предоперационную химиотерапию или лучше сразу удалить новообразование, не вынуждая организм женщины переносить бесполезную процедуру.

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