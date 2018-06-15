Роскосмос будет сотрудничать с Космическим центром Франции

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Роскосмос подписал с Национальным центром космических исследований Франции (CNES) соглашение о сотрудничестве в космической науке и освоении космоса, сообщает госкорпорация в пятницу.

Соглашение было подписано на встрече гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и президента CNES Жана Ива Лё-Галля в резиденции посла Франции в России, уточнили в организации.

"Результатом встречи стало подписание соответствующего соглашения, которое позволит развивать взаимоотношения двух космических держав", — говорится в сообщении.

Главными направлениями, в которых будет развиваться сотрудничество, станут исследования Солнечной системы, физика Солнца и окружающая среда Земли, наука о жизни и материаловедение в условиях микрогравитации, астрономические исследования с использованием космических аппаратов, уточнили в Роскосмосе.

По словам Рогозина, стороны договорились еще об одной встрече для того, чтобы обсудить "наиболее перспективные сферы приложения взаимных усилий", дополняет госкорпорация.