Астронавты НАСА вернулись на МКС после установки новых камер

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Астронавты НАСА успешно завершили плановый выход в открытый космос после почти семи часов, проведенных на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), американское космическое ведомство ведет прямую трансляцию.

Командир экипажа МКС Эндрю Фойстел и бортинженер Ричард Арнольд начали выход в открытый космос в 15.06 мск. Астронавты успешно выполнили главную задачу по установке камер высокого разрешения на внешней поверхности американского модуля "Гармония" (Harmony), которые будут снимать прибытие и стыковку на орбитальную станцию строящихся в США космических кораблей. Помимо этого, они выполнили дополнительные задания по техническому обслуживанию станции и подготовке к будущим выходам в открытый космос.

Выход в открытый космос, шестой с начала года, прошел без происшествий и продолжался 6 часов 49 минут. Он был девятым для командира Фойстела, который сегодня занял третье место в мировом рейтинге времени, суммарно проведенного в открытом космосе. Рекорд принадлежит россиянину Анатолию Соловьеву, второе место у американца Майка (Майкла) Лопеса-Алегрии.