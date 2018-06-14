Антарктида потеряла более триллиона тонн льда за пять лет

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более триллиона тонн льда Антарктиды растаяло с 2012 по 2017 год, к такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

"С 2012 по 2017 год Антарктида теряла 219 миллиардов тонн льда в год, повышая уровень моря на 0,6 миллиметра в год", — говорится в сообщении на сайте агентства.

При этом уточняется, что до 2012 года в год "плавилось" в среднем 76 миллиардов тонн льда, а уровень моря повышался таким образом на 0,2 миллиметра.

Наиболее серьезным изменениям подвергся ледяной покров западных областей Антарктиды – там потери льда возросли с 53 миллиардов тонн в год в 1990-х годах до 159 миллиардов тонн сейчас, дополнили в агентстве.