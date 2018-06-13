Во Франции уже в этом году может заработать представительство РАН

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Представительство Российской академии наук может быть открыто в Париже уже в этом году, сообщил в среду журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Российская и французские академии наук подписали меморандум о сотрудничестве в конце мая в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы определились с тем, что будем наполнять эти соглашения конкретным содержанием и делать это уже в этом году. У нас сформулировано два крупных проекта: один по изучению и сохранению научного наследия, а второй — в области физики. И мы сейчас создаём рабочие группы из членов Академии наук Франции и РАН для того, чтобы провести несколько встреч и сформулировать то, что мы дальше представим нашим правительствам для организации ресурсной поддержки", — сказал учёный, прибывший с визитом в Париж.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об организации представительства РАН во Франции.

"Мы решили сейчас пойти таким путём, что — для ускорения и упрощения процедуры — это представительство будет на первом этапе работать в стенах Французской академии наук. Сегодня утром у меня уже была встреча с госпожой (постоянным секретарем Французской академии наук Катрин) Брешиньяк, и мы обсуждаем уже целый пакет того, что должны сейчас, в ближайшее время делать. Мы продолжим наши обсуждения. Мы хотели бы уже в этом году организовать такое представительство, чтобы начать активно работать", — подчеркнул Сергеев. Президент академии не стал называть имя возможного руководителя представительства, пояснив, что это будет один из членов РАН.

Он отметил, что взаимодействие между двумя академиями будет расширяться и дальше.

"В этом году у нас было уже несколько встреч с руководством Французской академии наук. Думаю, это сейчас должно материализоваться в какие-то конкретные дела", — сказал глава РАН.

По его словам, "во Франции и в России устройство стран достаточно централизовано, и, конечно, большая часть активности — и научной, и представительской, конечно, имеет место быть и в Париже и в Москве".

"Поэтому естественно, что вот такие представительства должны организовывать в столицах. А дальше будем смотреть, как это может распространяться по территории стран", — заключил учёный.