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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли способ облегчить жизнь людям, пережившим инфаркт

04:0412.06.2018
02440
© Depositphotos / sudok1В больнице. Архивное фотоВ больнице. Архивное фото
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Международная группа ученых разработала специальное устройство, которое сможет помочь людям, пережившим инфаркт. Новый девайс будет крепиться непосредственно к пострадавшей сердечной ткани, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Biomedical Engineering.

Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера. Архивное фото
© Фото : Dublin Brain Bank 2015
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После того, как у человека случается сердечный приступ, в сердце происходит череда явлений, которые затем приводят к сердечной недостаточности. Повреждение какой-либо области сердца и блокировка там кровеносного сосуда приводит к образованию рубцовой ткани. После этого сердце для того, чтобы компенсировать недостаток, перестраивает процесс своей работы. В итоге, это все приводит к отказу клапана сердца или провалу желудочка.

Группа ученых из США, Ирландии и Великобритании разработала устройство под названием Therepi, которое, предположительно, сможет вмешаться в процесс, ведущий от сердечного приступа к сердечной недостаточности.

Новое устройство представляет собой маленький резервуар, который будет крепиться непосредственно к сердечной ткани. Этот резервуар будет соединен с помощью тончайшего шланга со специальным приспособлением на или под кожей пациента, через который к сердцу будет доставляться лекарственный препарат.

Мужчина на приеме у врача
© Fotolia / Tyler Olson
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Резервуар создан из полимера на основе желатина, он имеет полусферическую форму с плоским дном. Плоское дно состоит из полупроницаемой мембраны, которую можно отрегулировать, чтобы позволить большему количеству лекарств или более крупным материалам проходить непосредственно в сердечную ткань.

По словам ученых, устройство очень простое в использовании и не требует специальных навыков. Пациент даже без помощи врача сможет вводить необходимое количество препарата посредством обычного шприца.

"Материал, который мы использовали для создания резервуара, имеет решающее значение. Нам нужно, чтобы он действовал как губка, чтобы он мог сохранить лекарство именно там, где требуется. Это трудно сделать, потому что сердце постоянно сжимается и двигается", — сказал один из ученых.

По мнению ученых, это устройство может стать универсальной платформой для лечения других органов и поможет разработать новые методы лечения различных болезней.

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