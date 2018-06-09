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РИА Наука
РИА Наука

Ученые признали одиночество главным врагом сердца и сосудов

15:0509.06.2018
(обновлено: 15:37 09.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкМужчина смотрит телевизорМужчина смотрит телевизор
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Наблюдения за пожилыми людьми подтвердили, что одиночество заметно повышает шансы умереть от болезней сердца и сосудов. Об этом заявили ученые, выступавшие на конгрессе EuroHeartCare 2018 в Дублине.

Одиночество. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Каждый год число одиноких людей на Земле бьет новые рекорды. Наши коллеги давно заметили, что одиночество и социальная изоляция статистически связаны с повышенными шансами умереть от инсульта или коронарной болезни сердца. Мы проверили, характерно ли это для других проблем с сердцем и сосудами", — заявила Анна Винггаард (Anne Vinggaard) из Университета Копенгагена (Дания).

В последние годы ученые активно интересуются тем, как различные социальные аспекты жизни, в том числе наличие или отсутствие семьи, детей и родственников, влияют на здоровье человека. Наблюдения показывают, что одинокие люди умирают на несколько лет раньше, чем их семейные сверстники, в том числе из-за большей подверженности инсультам и инфарктам.

Более того, год назад медики по результатам двух сотен исследований пришли к выводу, что одиночество убивает намного больше людей, чем ожирение и другие болезни, обычно ассоциирующиеся с проблемной сердечно-сосудистой системой.

Женщины живут дольше мужчин из-за меньших проблем с сердцем
© РИА Новости / Илья Питалев
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Винггаард и ее коллеги проверили, распространяется ли это на все типы болезней сердца и сосудов. Они проанализировали данные, которые собирали кардиологические отделения клиник Копенгагена в 2013 и 2014 годах.  За это время за помощью обратились примерно 14 тысяч датчан, страдавших от ишемии, мерцательной аритмии и прочих проблем с системой кровообращения.

Как показал анализ, одиночество повышало вероятность преждевременной смерти примерно в два раза и для женщин, и  для мужчин.

Одной из причин этого Винггаард и ее коллеги считают то, что одинокие люди обычно ведут не самый здоровый образ жизни и чаще перестают принимать прописанные лекарства, заниматься спортом или просто вести активный образ жизни.

Собака и ребенок
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С другой стороны, как подчеркивают ученые, одиночество негативно влияет на здоровье само по себе. Даже когда Винггаард и ее коллеги удалили из статистики все следы вредных привычек и безответственного поведения, оказалось, что одинокие люди все равно умирают раньше, чем их семейные сверстники.

Все это, как считают ученые, следует учитывать здравоохранительным и социальным службам при наблюдениях за здоровьем пожилых людей, чтобы помочь им прожить максимально долгую и интересную жизнь.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Князев
Сидение на стуле и смотрение телевизора и телефона - вот главные враги сердца и сосудов. Заниматься спортом надо , не жрать бургеры и не пить алкоголь (Вообще не пить)
15:23
09.06.2018
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