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РИА Наука
РИА Наука

Экологи нашли следы Чернобыля в молоке коров из Западной Украины

10:4709.06.2018
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© Фото : Denis Sinyakov/GreenpeaceМолоко из Украины содержит в себе в пять раз больше цезия-137, чем допускают нормыМолоко из Украины содержит в себе в пять раз больше цезия-137, чем допускают нормы
© Фото : Denis Sinyakov/Greenpeace
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Молоко коров из западных областей Украины оказалось радиоактивным – в некоторых случаях оно содержит в себе в пять раз больше "чернобыльского" цезия-137, чем это допускают санитарные нормы, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Environment International.

Волк в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Ученые выяснили, как животные Чернобыля выживают в зоне отчуждения
"Даже через 30 лет после катастрофы, люди продолжают подвергаться ее действию, если они питаются местными продуктами, в том числе и молоком. Несмотря на то, что почва почти не загрязнена радионуклидами, цезий-137 продолжает накапливаться в флоре и фауне, и жители украинских деревень постоянно подвергаются действию радиации. Это особенно опасно для детей", — заявила Ирина Лабунска (Iryna Labunska), эколог из университета Эксетера (Великобритания).

Аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусима в Японии привели к выбросу огромного количества радионуклидов в атмосферу, весомая часть которых попала в почву и грунтовые воды, тем самым оказывая прямое влияние на жизнь животных. Как показывают последние данные наблюдений за жизнью животных в "зоне отчуждения", их радиация, после изначального резкого падения в численности, практически не повлияла на здоровье всех популяций в целом.

С другой стороны, негативные изменения ярко выражены на уровне индивидов — на территории "зоны отчуждения" и в прилегающих районах Украины и Беларуси встречается  необычно много слепых птиц и прочих животных с явными нарушениями в развитии, связанными с высокой радиационной нагрузкой.

Лабунска и ее коллеги, в том числе ученые из Института агрикультурной радиологии Украины в Киеве, раскрыли влияние "тени Чернобыля" на жизнь других, не менее важных животных – домашних коров и прочего скота.

Саркофаг на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
© РИА Новости / Стрингер
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Ученый: во время аварии на ЧАЭС произошел настоящий ядерный взрыв

Как объясняют экологи, при радиоактивном загрязнении местности, молоко домашних животных становится одним из самых опасных продуктов для здоровья человека. Его опасность связана с тем, что в молоке быстро накапливается радиоактивный цезий-137, похожий по своим свойствам на атомы калия. Период полураспада этого изотопа составляет 30 лет, благодаря чему он обладает и высокой радиоактивностью, и длительными сроками жизни.

Ученые проверили, как много цезия-137 присутствует в молоке коров из Ровненской области и прилежащих к ней районов, где 32 года назад осела существенная  часть выбросов с ЧАЭС. Для этого экологи совершили экспедиции в 14 случайно выбранных деревень, расположенных в восточной части региона, и попросили местных жителей дать им пробы молока, картошки и грибов – трех категорий продуктов, быстро накапливающих радионуклиды.

Анализ тысячи образцов молока и других "даров природы" привел к неутешительным результатам – почти все они содержали в себе крайне высокие концентрации цезия-137. К примеру, в шести из 14 деревень молоко содержало в себе больше радионуклидов, чем это допускают санитарные нормы для взрослых, а в восьми из них их концентрация превышала максимально допустимый показатель для детей.

В некоторых случаях, как отмечают ученые, уровень радиоактивности превышал норму примерно в пять раз, что делало это молоко крайне опасным для здоровья местных жителей. Проблема усугубляется тем, что жизнь большинства обитателей Ровненской области напрямую зависит от их домашнего скота и они просто не могут отказаться от их молока и мяса.

Зона отчуждения вокруг ЧАЭС
© РИА Новости / Иван Руднев
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Ученые: животные в окрестностях Чернобыля часто слепнут из-за радиации

По текущим оценкам исследователей, молоко ровненских коров будет оставаться радиоактивным еще 17-30 лет, что приведет к очень серьезным последствиям для их обладателей. Сейчас, как констатируют экологи, власти Украины не только не предпринимают никаких мер по борьбе с загрязнением, но и перестали следить за тем, как меняется радиационная обстановка.

"В прошлом, правительство Украины предпринимала некоторые меры по защите населения, однако в 2009 году они все были свернуты. Необходимы постоянные наблюдения за ситуацией, и помощь жителям этих районов. Если они не будут предприниматься, то это историческое событие будет влиять на жизнь людей в этой области еще очень долгое время", — заключает Лабунска.

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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Guimplen ,
Ну теперь становится более понятным поведения депутатов Рады и в частности Ляшко, который с коровами целуется.
11:46
09.06.2018
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ratte.01
Ну, в этом есть как плюсы так и минусы.
Вот если молоко продавать, то это минус,т.к. его ни кто не купит.
А вот если случится ночью искать буренку, что заблудилась, это плюс, т.к. будет светиться(сарказм)..
10:57
09.06.2018
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cbgoldman
Лучше Раду с правительством их проверьте. Там похоже одни чернобыльский мутанты... И госдеп - типа контролера из украинской игрушки "сталкер"
10:52
09.06.2018
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