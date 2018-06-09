Экологи нашли следы Чернобыля в молоке коров из Западной Украины

Молоко из Украины содержит в себе в пять раз больше цезия-137, чем допускают нормы

Молоко из Украины содержит в себе в пять раз больше цезия-137, чем допускают нормы

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Молоко коров из западных областей Украины оказалось радиоактивным – в некоторых случаях оно содержит в себе в пять раз больше "чернобыльского" цезия-137, чем это допускают санитарные нормы, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Environment International.

"Даже через 30 лет после катастрофы, люди продолжают подвергаться ее действию, если они питаются местными продуктами, в том числе и молоком. Несмотря на то, что почва почти не загрязнена радионуклидами, цезий-137 продолжает накапливаться в флоре и фауне, и жители украинских деревень постоянно подвергаются действию радиации. Это особенно опасно для детей", — заявила Ирина Лабунска (Iryna Labunska), эколог из университета Эксетера (Великобритания).

Аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусима в Японии привели к выбросу огромного количества радионуклидов в атмосферу, весомая часть которых попала в почву и грунтовые воды, тем самым оказывая прямое влияние на жизнь животных. Как показывают последние данные наблюдений за жизнью животных в "зоне отчуждения", их радиация, после изначального резкого падения в численности, практически не повлияла на здоровье всех популяций в целом.

С другой стороны, негативные изменения ярко выражены на уровне индивидов — на территории "зоны отчуждения" и в прилегающих районах Украины и Беларуси встречается необычно много слепых птиц и прочих животных с явными нарушениями в развитии, связанными с высокой радиационной нагрузкой.

Лабунска и ее коллеги, в том числе ученые из Института агрикультурной радиологии Украины в Киеве, раскрыли влияние "тени Чернобыля" на жизнь других, не менее важных животных – домашних коров и прочего скота.

Как объясняют экологи, при радиоактивном загрязнении местности, молоко домашних животных становится одним из самых опасных продуктов для здоровья человека. Его опасность связана с тем, что в молоке быстро накапливается радиоактивный цезий-137, похожий по своим свойствам на атомы калия. Период полураспада этого изотопа составляет 30 лет, благодаря чему он обладает и высокой радиоактивностью, и длительными сроками жизни.

Ученые проверили, как много цезия-137 присутствует в молоке коров из Ровненской области и прилежащих к ней районов, где 32 года назад осела существенная часть выбросов с ЧАЭС. Для этого экологи совершили экспедиции в 14 случайно выбранных деревень, расположенных в восточной части региона, и попросили местных жителей дать им пробы молока, картошки и грибов – трех категорий продуктов, быстро накапливающих радионуклиды.

Анализ тысячи образцов молока и других "даров природы" привел к неутешительным результатам – почти все они содержали в себе крайне высокие концентрации цезия-137. К примеру, в шести из 14 деревень молоко содержало в себе больше радионуклидов, чем это допускают санитарные нормы для взрослых, а в восьми из них их концентрация превышала максимально допустимый показатель для детей.

В некоторых случаях, как отмечают ученые, уровень радиоактивности превышал норму примерно в пять раз, что делало это молоко крайне опасным для здоровья местных жителей. Проблема усугубляется тем, что жизнь большинства обитателей Ровненской области напрямую зависит от их домашнего скота и они просто не могут отказаться от их молока и мяса.

По текущим оценкам исследователей, молоко ровненских коров будет оставаться радиоактивным еще 17-30 лет, что приведет к очень серьезным последствиям для их обладателей. Сейчас, как констатируют экологи, власти Украины не только не предпринимают никаких мер по борьбе с загрязнением, но и перестали следить за тем, как меняется радиационная обстановка.

"В прошлом, правительство Украины предпринимала некоторые меры по защите населения, однако в 2009 году они все были свернуты. Необходимы постоянные наблюдения за ситуацией, и помощь жителям этих районов. Если они не будут предприниматься, то это историческое событие будет влиять на жизнь людей в этой области еще очень долгое время", — заключает Лабунска.