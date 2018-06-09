По следам Ермака: ученые подтвердили молниеносность освоения Сибири

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Двигаясь по следам сибирских первопроходцев, археологи Тюменского государственного университета исследовали их стоянку на Карачинском острове (Нижнее Притоболье) и подтвердили высокую скорость похода.

Фигура Ермака известна каждому россиянину, а значимость Сибирского похода подчеркивают целое множество летописей и других литературных источников. Но сами по себе они не могут дать точный ответ на вопрос о деталях похода, его количественном и качественном составе. Поэтому ученые активно развивают системные археологические исследования в данном направлении.

Проверяя летописные сведения о зимовке отряда Ермака на Карачинском острове в пойме реки Тобол (Западная Сибирь), экспедиция Тюменского государственного университета провела на этом месте раскопки землянки, окруженной рвом.Землянка двухметровой глубины состояла из двух срубных помещений, в которых уцелели четыре нижних венца срубов. В центральной части дома с восточной стороны печи зафиксированы остатки погреба. Постройка существовала недолго, так как пространство вокруг жилища не было освоено. Об этом свидетельствует и малое количество бытового мусора с кухонными отбросами.

Кроме того, археологи нашли русскую утварь, точило, керамический скребок, шлаки и куски металла. Обожженные участки на бревнах срубов показали, что землянка горела, после чего была отремонтирована и еще какое-то небольшое время служила по назначению.

Методом AMS в лаборатории Университета Аризоны (США) по целлюлозе из двух образцов древесины постройка датирована серединой XVII века. Тогда как поход Ермака пришелся, как известно, на 1581–1585 гг.

Анализ почвы выявил особенности содержания химических элементов в погребенной и современной почвах. Эти "улики" доказали интенсивное использование острова для содержания скота (еще до строительства) и ремесленные занятия жителей. В частности, они ремонтировали инвентарь, вооружение. "Исходя из датировки наших находок XVII веком, мы полагаем, что Ермак там не зимовал", – прокомментировала руководитель экспедиции, доктор исторических наук, профессор ТюмГУ Наталья Матвеева.

По ее мнению, здесь останавливались другие русские первопроходцы, память о которых соединилась у местного населения с преданием о Ермаке. Эти данные свидетельствуют в пользу версии о двухмесячном походе казаков от Строгановских городков до столицы Сибирского ханства без зимовки. "Такой ход военной кампании представляется наиболее тактически оправданным в условиях слабого сопротивления татарских сил, раздробленных участием войска Маметкула в набеге на Приуралье", – предположила Матвеева.

"Результат я считаю важным, поскольку он свидетельствует в пользу молниеносности продвижения казаков", – заключила она.