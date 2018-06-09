Шедевры из соломы и слюны: когда постройка гнезда — мужское дело

МОСКВА, 9 июня — РИА Новости, Альфия Еникеева. Яйцевидные дома из глины, капсулы из листьев и стеблей, пушистые наросты на деревьях — инженерный гений пернатых не знает границ. Как с помощью лап и клюва построить дом — в материале РИА Новости.

Первые гнезда так называемого птичьего типа делали еще предки пернатых — динозавры. Доисторические ящеры оставляли яйца во впадинах или же рыли для них небольшие ямки, не заботясь о "дополнительных удобствах" — растительных подстилках.

Некоторые птицы до сих пор гнездуются похожим образом на земле или в траве, остальные переместились повыше: на скалы, кусты и деревья. Архитектурные формы и строительные технологии современных пернатых очень разнообразны: от нескольких веточек, в случайном порядке лежащих на деревьях, как, например, у горлицы, до сложных конструкций ткачиков и печников.

Облицовочная береста

Длиннохвостая синица, или ополовник (Aegithalos caudatus) (таких много в подмосковных парках), строит прочное яйцеобразное гнездо из мха, растительных волокон, лишайников, паутины и кусочков коры. По цвету и фактуре птичий домик практически неотличим от ствола дерева.

© CC BY 2.0 / Alan Shearman Длиннохвостые синицы строят гнезда в развилках ветвей © CC BY 2.0 / Alan Shearman Длиннохвостые синицы строят гнезда в развилках ветвей

Стены из мха, иногда с примесью прошлогодних листьев папоротника, деревьев, сухой травы. Снаружи синица облицовывает гнездо кусочками коры, лишайника, оплетает паутиной и волокнами коконов насекомых.

Пара ополовников сооружает жилище за восемь-одиннадцать дней. Вообще, у синиц полное равноправие: самец и самка сообща и яйца высиживают, и потомство выкармливают.

Коттеджи из глины

Вместе выполняют строительные работы и рыжие печники (Furnarius rufus), обитающие в Южной Америке. Гнездо, похожее на комфортабельный коттедж, они возводят за несколько дней, перенося в клювах от трех до пяти килограммов глины. Это почти две тысячи полетов туда и обратно.

Глина должна быть мягкой и эластичной, поэтому домики печников появляются на деревьях, заборах и под крышами домов зимой, когда в Южной Америке сезон дождей.

© CC BY-SA 4.0 / sharpphotography В гнездах печников нет отбросов и следов помета. Птицы следят за чистотой, замуровывая частицы помета в стенки гнезда © CC BY-SA 4.0 / sharpphotography В гнездах печников нет отбросов и следов помета. Птицы следят за чистотой, замуровывая частицы помета в стенки гнезда

Эти гнезда очень хорошо защищены от ветра и холода. Вход узкий, глиняная перегородка внутри отделяет "прихожую" от "комнаты", где самка высиживает птенцов.

Гнездо со вкусом

В Юго-Восточной Азии местные стрижи — саланганы — мастерят небольшой по птичьим меркам домик почти два месяца. Строительным материалом служит слюна, кусочки которой крепят на выступах под самым потолком пещер. Маленькие, похожие на фарфоровые тарелочки конструкции (чуть больше спичечного коробка) облицовывают сверху мхом.

© Public domain В Китае, Вьетнаме и Малайзии из гнезд саланганов готовят суп, по консистенции напоминающий кисель © Public domain В Китае, Вьетнаме и Малайзии из гнезд саланганов готовят суп, по консистенции напоминающий кисель

Слюна стрижей богата белком, поэтому во многих азиатских странах, особенно в Китае, их гнезда считаются деликатесом. Цена за килограмм этой "еды императоров" иногда доходит до трех тысяч долларов. Особенным спросом пользуются гнезда птиц видов Aerodramus fuciphagus и Aerodramus maximus.

Дом из листьев и паутины

Непримечательная зеленая птичка, славка-портниха (Orthotomus sutorius), встречающаяся в Индии, Европе и Северной Америке, не строит себе дом, а шьет. Ее гнезда, по форме похожие на кульки от конфет, можно отыскать в густой траве на высоте 15-20 сантиметров от земли.

Обычно это два-три больших листа, соединенных тонкой ниточкой, которую славка прядет из паутины, растительного пуха или волокон хлопка. Внутри такого мешочка есть небольшая чашечка из растительного и животного пуха, прочно прикрепленная нитками к основе из листьев.

Птичья коммуналка

Гнездо всегда строят только самцы, а самки внимательно за ними наблюдают. И чем искуснее строитель, тем больше у него шансов найти пару. Когда из отложенных в гнезде яиц вылупляются птенцы, их пропитанием занимаются оба родителя.

Постройка гнезда — исключительно мужское дело и у общественных ткачиков (Philetairus socius), живущих в Южной Африке. Дальние родственники домового воробья, они сооружают огромные многоквартирные здания из травы. Похоже на муравейник, случайно оказавшийся на дереве.

Строительство обычно начинает самый крупный самец в стае. Он выбирает длинную травинку, тщательно разминает ее клювом, чтобы получились тонкие гибкие волокна. Затем одним концом крепит их к прочной древесной ветке, а остальное завязывает в виде кольца, которое станет входом в жилище и послужит основой для корзиночки из травинок — отдельных птичьих квартир. Гнезда ткачики строят очень близко друг к другу. А когда они готовы, самцы ткачиков делают общую крышу из травы.

Если самец — очень умелый строитель и успевает соорудить сразу несколько квартир, то с ним могут завести семью две-три самки одновременно. Ткачики полигамны, и их огромные гнезда похожи на фабрики по производству птенцов.

Кроме того, эти птицы, как и муравьи, ценят разделение труда. Самцы строят гнездо и постоянно его ремонтируют, охраняют входы в жилье от хищников (в основном от змей, охотящихся на птенцов), самки высиживают яйца, а молодые особи, еще не встретившие свою вторую половину, воспитывают птенцов, причем не только родных братьев и сестер, но и соседских детей.