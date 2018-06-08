Прибывший на МКС экипаж встретили в гавайских рубашках

КОРОЛЕВ (Московская область), 8 июн – РИА Новости. Участники миссии МКС56/57, прибывшие на корабле "Союз МС-09" на Международную космическую станцию, открыли люки и присоединились к ожидавшим их коллегам миссии МКС55/56, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция стыковки.

Таким образом, на станции начала свою работу миссия МКС-56.

На станцию прибыли члены экипажа МКС56/57 россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон. Они присоединились к членам миссии космонавту Роскосмоса Олегу Артемьеву и астронавтам NASA Эндрю Фойстелу и Ричарду Арнольду.

Встречающий вновь прибывших на станцию экипаж МКС одет в одинаковые голубые гавайские рубашки с белыми цветами.

Командир 56-м миссии — Эндрю Фойстел. Позднее он передаст руководство станцией Герсту.

Прокопьеву предстоит вместе с уже находящимся на станции Олегом Артемьевым выйти 15 августа в открытый космос. Космонавты установят на внешней поверхности станции аппаратуру эксперимента по мониторингу миграций диких животных и птиц ICARUS.

Кроме того, будут вручную запущены несколько наноспутников: это "Танюши" курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat и спутники "Сириус", в том случае, если они будут готовы и их доставит на МКС следующий грузовой корабль "Прогресс".

Как ранее рассказывали члены экипажа "Союза МС-09", они попробуют на станции сыграть в игру наподобие футбола в честь проходящего в России чемпионата мира. Кроме того, Прокопьев с Герстом заключили пари — если в ходе чемпионата команды России и Германии встретятся, каждый из них поставит на свою команду. В случае победы российской сборной Герсту нарисуют на лбу российский флаг. А если первенство окажется за немцами, Прокопьеву придется сделать такую же прическу, как у немецкого астронавта, то есть побриться налысо.