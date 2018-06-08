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РИА Наука
РИА Наука

Ученые объяснили, как отрубленная голова змеи укусила мужчину

15:5608.06.2018
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© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкЗмеяЗмея
© РИА Новости / А. Соломонов
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Гремучая змея смогла укусить жителя Техаса  и отправить его в больницу, несмотря на то, что он отрубил ей голову, благодаря низкой скорости метаболизма и хладнокровности, заявили ученые, опрошенные онлайн-изданием Live Science.

Пчела внутри цветка, Германия
© AFP 2018 / Felix Kästle / dpa
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"Змеи не управляют температурой своего  тела и не сжигают огромные количества энергии на ее поддержание, как это делает человек и прочие теплокровные существа. Благодаря этому голова змеи, отделенная от тела, может прожить несколько минут или даже часов", — заявил Дэвид Пеннинг (David Penning), биолог из университета южного Миссури в городе Джоплин (США).

Этот инцидент, как передает Live Science, произошел в конце мая, когда супружеская чета, Дженнифер и Джереми Сатклифф, прогуливалась по своему саду, ожидая прибытия гостей. Как вспоминает женщина, в тот момент, когда она ухаживала за цветами, она заметила, что в траве рядом с ними прячется очень большая гремучая змея.

Когда Дженнифер позвала на помощь мужа, он взял в руки лопату и отрубил змее голову. Через десять минут он вернулся назад, решив забрать голову гадюки в качестве "сувенира", за что он чуть не поплатился жизнью. Пресмыкающееся внезапно "воскресло" и впилось ему в руку, закачав в его тело огромную дозу яда.

Позже реаниматологи рассказали, что им пришлось ввести в его тело сразу 26 доз сыворотки, нейтрализующей яд гремучей змеи, для того, чтобы спасти его жизнь. Только через две недели он частично поправился и смог выйти из больницы на своих ногах.

Лягушка-древолаз Phyllobates terribilis
CC BY-SA 2.0 / Wilfried Berns / Phyllobates terribilis
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Как объясняет Пеннинг, чудесное "воскрешение" змеи, невозможное для млекопитающих, было следствием ее хладнокровности. Тело пресмыкающихся в среднем тратит в десять раз меньше энергии, чем организм теплокровных животных, что позволяет даже отрубленной голове гадюки "прожить" достаточно много времени.

По словам Скотта Бобэка (Scott Boback), биолога из коледжа Дикинсона (США), вполне возможно, что змея укусила Джереми Сатклиффа не целенаправленно, защищаясь от его попытки взять ее в руки, а автоматически, в результате действия какого-то безусловного рефлекса. Вне зависимости от этого, как отмечают оба специалиста, совершенно точно не стоит обезглавливать змей и брать их головы в руки, если вы не желаете расстаться с жизнью.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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londonao
Как и у людей. Поэтому надо было не отрубать, а бить по башке. Иначе, не успокоится.
16:08
08.06.2018
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Сергей Мануков
не знаю что там у холоднокровных . но если курице отсечь голову . а ноги не связать ..то она в течении 10 минут может без головы запинать гурмана .
16:01
08.06.2018
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