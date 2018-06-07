Физик Николай Калашников был награжден орденом "За заслуги перед МИФИ"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Известный популяризатор науки, заведующий кафедрой общей физики Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), профессор Николай Калашников был награжден орденом "За заслуги перед МИФИ" под номером два, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов вручил Николаю Калашникову награду ко дню его 80-летия и отметил его вклад в развитие образования и науки в вузе. "Ваша кафедра была и остается для нашего университета системообразующей", — подчеркнул ректор.

Николай Калашников рассказал о памятных моментах своей работы в стенах университета и, в частности, напомнил о многолетнем участии кафедры в съемках образовательных телепрограмм по физике. В этой работе в свое время принимал участие и Михаил Стриханов. "В середине 70-х годов в МИФИ была создана кафедра учебного телевидения и была организована профессиональная телестудия. На нашем дворе стояла передвижная телестанция, которая транслировала по учебному каналу занятия подготовительных курсов. Газету "Московский комсомолец" по субботам невозможно было купить, потому что там публиковались условия наших задач", — рассказал ученый.

По его воспоминаниям, после эфиров на Шаболовку приходили мешки писем для авторов программы, и ее ценили на телевидении, так как именно по количеству писем определялся в те годы рейтинг телепрограмм.

Ученый совет НИЯУ МИФИ отметил инициативу Николая Калашникова по созданию в России системы независимой профессионально-общественной аккредитации, а также подготовленный им в соавторстве учебник по общей физике, ставший основным для инженерно-физических вузов страны. Обладателем ордена №1 ранее стал выдающийся выпускник МИФИ, мировой лидер в области синтеза новых химических элементов, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ, академик Юрий Оганесян.