Путин надеется, что разработки ученых скоро будут внедрены в медучреждениях

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что передовые биомедицинские технологии, созданные российскими учеными, в ближайшее время получат практическое применение в отечественных медицинских учреждениях, и пообещал их авторам поддержку в выведении этих разработок на рынок.

В четверг в ходе прямой линии сотрудники Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" представили главе государства свои оригинальные разработки в сфере биомедицины. Президенту показали устройство, с помощью которого изготавливается защитное покрытие из биоразлагаемого полимера, наносимое на ожоги, а также формируются каркасы для искусственных органов.

Сотрудница Курчатовского института Юлия Дьякова при этом сообщила, что основная проблема в выводе этих разработок в практическую медицину заключается в очень длительной и сложной процедуре их сертификации, длящейся в России годами, в то время как за рубежом на это уходят считанные месяцы.

"Знаю, что есть проблемы с сертификацией. Хотя у нас приняты нормативные документы, которые диктуют внедрение гораздо более быстрыми темпами, чем в некоторых наших странах-конкурентах… Вы правы в том, что этому нужно уделить соответствующее внимание. Над этим будем работать. А то, что ваше изобретение нуждается в поддержке, в том числе и при выведении их на рынок, — это безусловно. Будем это делать", — сказал Путин.

"Я хочу поздравить вас с этими достижениями. Это действительно достижения, и надеюсь, что наши медицинские учреждения будут это широко использовать в самое ближайшее время", — добавил президент.

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