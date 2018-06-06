ОАЭ отобрали претендентов для создания отряда космонавтов, сообщили СМИ

ДУБАЙ, 6 июн — РИА Новости. Космический центр Мухаммеда бен Рашида в ОАЭ отобрал 95 человек для формирования первого в истории страны отряда космонавтов, сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM.

Согласно сообщению, эти 95 человек были отобраны из более чем 4 тысяч претендентов. В их число вошли 20 женщин и 75 мужчин, большинство из которых младше 35 лет.

К концу текущего года должен быть сформирован окончательный отряд из четырех основных и двух запасных членов. Всем им, помимо чисто космических дисциплин, предстоит освоить русский язык, сообщает агентство.

Отмечается, что первый эмиратский космонавт отправится на МКС "в ближайшие годы", после чего за ним последуют остальные.