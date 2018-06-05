МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Российской академии наук рассчитывают, что науку в новом министерстве науки и высшего образования будет курировать замглавы бывшего Минобрнауки академик Григорий Трубников, заявил журналистам президент РАН Александр Сергеев.
"Заместитель министра Григорий Трубников, я надеюсь, будет курировать науку (в новом министерстве)", — сказал Сергеев журналистам.
Ранее руководство РАН выражало надежду, что вопросы взаимодействия с Академией наук во вновь созданном министерстве науки и высшего образования будет курировать представитель науки.