РАН рассчитывает на сотрудничество с госкомпаниями в нацпроекте по науке

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российская академия наук рассчитывает на дополнительное финансирование исследований со стороны крупных российских госкомпаний и госкорпораций, что было бы важным с точки зрения реализации национального проекта "Наука", сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев.
"У нас начались, например, переговоры с Газпромом", — сказал Сергеев.
Глава РАН отметил, что госкорпорации и крупные госкомпании заинтересованы в новых разработках, которые они могли бы использовать в своей деятельности. "Я думаю, что мы со стороны Академии наук должны активно вести эту работу", — добавил он.
"Сейчас уже Росатом сам ставит такие задачи", — отметил Сергеев. По мнению специалистов, сотрудничество РАН и Росатома можно назвать наиболее ярким примером эффективного взаимодействия фундаментальной и отраслевой науки. Академия наук стояла у истоков отечественной атомной отрасли. В настоящее время в рамках сотрудничества РАН и Росатома получаются уникальные результаты мирового уровня.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", кабинету министров предстоит, в частности, разработать национальный проект в сфере науки. Правительству при разработке этого нацпроекта требуется исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, ведущих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.