РАН рассчитывает на сотрудничество с госкомпаниями в нацпроекте по науке

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российская академия наук рассчитывает на дополнительное финансирование исследований со стороны крупных российских госкомпаний и госкорпораций, что было бы важным с точки зрения реализации национального проекта "Наука", сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев.

Он напомнил, что, согласно указу президента страны, финансирование нацпроекта по науке должно идти не только за счет бюджетных средств, но и с помощью других источников. По словам Сергеева, это могут быть, в числе прочего, и крупные госкомпании.

"У нас начались, например, переговоры с Газпромом", — сказал Сергеев.

Глава РАН отметил, что госкорпорации и крупные госкомпании заинтересованы в новых разработках, которые они могли бы использовать в своей деятельности. "Я думаю, что мы со стороны Академии наук должны активно вести эту работу", — добавил он.

"Сейчас уже Росатом сам ставит такие задачи", — отметил Сергеев. По мнению специалистов, сотрудничество РАН и Росатома можно назвать наиболее ярким примером эффективного взаимодействия фундаментальной и отраслевой науки. Академия наук стояла у истоков отечественной атомной отрасли. В настоящее время в рамках сотрудничества РАН и Росатома получаются уникальные результаты мирового уровня.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", кабинету министров предстоит, в частности, разработать национальный проект в сфере науки. Правительству при разработке этого нацпроекта требуется исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, ведущих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.