Пилотируемая космонавтика никогда не станет рутиной, заявил Рогозин

БАЙКОНУР, 5 июн – РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал космонавтам и руководству ракетно-космической отрасли, что пилотируемая космонавтика никогда не станет рутиной для России.

Госкомиссия во вторник на Байконуре утвердила состав очередной экспедиции, которая отправится на МКС 6 июня. В основной экипаж входят россиянин Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньон.

"Никогда пилотируемый космос у нас не станет рутиной. Это всегда очень важное событие. Желаю вам успехов, всем нам желаю упорной работы по подготовке этого пуска", — сказал он, обращаясь в ходе заседания госкомиссии к экипажу, который в среду отправится на Международную космическую станцию (МКС).

На заседании помимо основного и дублирующего экипажей присутствовало все руководство пилотируемой части ракетно-космической отрасли. Кроме того, на заседании находились высокопоставленные представители NASA и Европейского космического агентства.