Астронавт NASA возьмет на МКС личный стетоскоп

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 5 июн — РИА Новости. Астронавт NASA Серина Ауньон, ранее работавшая врачом космонавтов, возьмет с собой на Международную космическую станцию личный стетоскоп, сообщила во вторник астронавт.

На МКС Ауньон отправится вместе с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым и астронавтом Европейского космического агентства (ЕSA) немцем Александом Герстом. Старт ракеты с кораблем "Союз МС-09" намечен на шестое июня этого года с Байконура.

"Что касается того, что я беру с собой, я беру с собой свой личный стетоскоп на МКС", — сказала она на предполетной пресс-конференции экипажа.

При этом Прокопьев (который до того, как стать космонавтом, был летчиком дальней авиации и даже пролетал над Красной площадью на бомбардировщике Ту-160 во время Парада Победы) поблагодарил российскую армию. По его словам, именно во время службы в дальней авиации он получил опыт, позволивший ему научиться управлять космическим кораблем. В частности, он отметил, что умение проводить дозаправку самолетов в воздухе помогает при отработке стыковки космического корабля со станцией.

Это подтвердил и Герст, сказав, что российский космонавт даже в самой волнительной ситуации остается уверенным, а с его лица не пропадает улыбка.