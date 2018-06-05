Глава РАН будет участвовать в оперативных совещаниях Голиковой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев будет участвовать в оперативных совещаниях вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей науку в правительстве РФ, чтобы он мог информировать академиков об актуальных проблемах, которые обсуждаются в кабмине.

"Важно для того, чтобы представители РАН не были отрезаны от информации по тем вопросам, которые решаются и обсуждаются в правительстве Российской Федерации, я пригласила Александра Михайловича (Сергеева — ред.) к участию в своих оперативных совещаниях", — сказала Голикова на заседании президиума РАН.

"В еженедельном режиме будем проводить совещания по вопросам, которые сегодня являются актуальными для повестки дня всего нашего блока и коллег из других направлений", — пояснила она.

Голикова добавила, что это необходимо, чтобы Сергеев и другие представители РАН информировали академиков об актуальных проблемах, которые обсуждаются в правительстве. Вице-премьер также отметила, что представители РАН будут членами коллегии министерства науки и высшего образования.