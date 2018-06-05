РАН просит включить ее в рабочие группы по подготовке нацпроекта по науке

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российская академия наук просит профильного вице-премьера РФ Татьяну Голикову, чтобы РАН была представлена в рабочих группах, которые займутся подготовкой национального проекта по науке.

Во вторник в Москве проходит заседание президиума РАН, на котором присутствует Голикова.

Выступая на заседании президиума, глава РАН Александр Сергеев заявил, что Академия наук хочет участвовать в разработке нового нацпроекта по науке, при этом необходимо, чтобы РАН была представлена в соответствующих рабочих группах.

"Мы очень просили бы, чтобы на этих уровнях было присутствие Академии наук", — сказал Сергеев.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", кабинету министров предстоит, в частности, разработать национальный проект в сфере науки. Правительству при разработке этого нацпроекта требуется исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, ведущих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.