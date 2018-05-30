РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Спасительный страх: как правильно бояться, чтобы выжить

08:0030.05.2018
09303
© Depositphotos / VadymvdrobotСтрахСтрах
© Depositphotos / Vadymvdrobot
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. У страха перед диким хищником и дрожи в коленках в очереди к стоматологу общая природа. По мнению ученых, это универсальный механизм, помогающий организму правильно реагировать на угрозу. В природе выживает тот, кто вовремя пугается и убегает, а слишком храбрые, глупые и медлительные погибают.

Инструмент приспособления

Кот играет с мышью на ферме в Германии
© AP Photo / dpa, Julian Stratenschulte
Ученые рассказали, как превратить последнего труса в отчаянного смельчака
Люди, страдающие паническими атаками, привыкли бояться. Во время приступов сдавливает грудь, темнеет в глазах, сильно бьется сердце, на лбу выступает холодная испарина. Ощущения, характерные для человека в состоянии стресса, только усиленные в десятки раз. Так называемая программа страха (комплекс поведенческих и физиологических реакций в ответ на опасность) у таких людей может запускаться в самых неожиданных ситуациях.

Панические атаки — это нарушение слаженной работы трех важных зон мозга: гипоталамуса, медиальной префронтальной коры и миндалевидного тела (амигдалы). Именно от их скоординированных действий зависело, выживет наш первобытный предок или станет добычей хищников.

"Это универсальный адаптивный механизм, отобранный в ходе эволюции для защиты от опасности. Те наши предки, которые страха не знали — или не выработали эту программу, или потеряли ее, — вымерли. Поэтому сегодня все живые существа рождаются сразу со страхом. Например, если новорожденным крысятам, еще без личного опыта встречи с хищником, предъявить запах кошки или лисицы, они тут же испугаются. Это безусловно-рефлекторный врожденный страх", — рассказывает Наталья Саульская, заведующая лабораторией нейрохимии высшей нервной деятельности Института физиологии им. И. П. Павлова (ИФ) РАН.

© Depositphotos / liukovНоворожденные крысята, не имеющие личного опыта столкновения с хищником, боятся запаха кошки или лисы
© Depositphotos / liukov
Новорожденные крысята, не имеющие личного опыта столкновения с хищником, боятся запаха кошки или лисы

У человека такой врожденный страх, или генетическая память, срабатывает в отношении некоторых видов животных. Скажем, большинство людей с опаской относятся к паукам и змеям. А замеченные в лесу маленькие зеленые огоньки на уровне ног испугают любого, даже если на деле окажутся кошачьими глазами.

Где живет страх

Когда человек лжет, температура тела вокруг носа повышается. Ученые называют это «эффектом Пиноккио»
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / chica-chica, Depositphotos / londondeposit
Патология лжи, или Зачем мы врем
Когда животное сталкивается с угрозой, амигдала (скопление серого вещества в глубине височных долей коры больших полушарий) в мозгу активируется, распознает врожденно значимые опасные сигналы и посылает их в гипоталамус — нижнюю часть промежуточного мозга. Именно там принимается решение, как реагировать на угрозу: прятаться или драться.

Кстати, за внешние проявления страха, когда выделяются адреналин и норадреналин, учащается сердцебиение и расширяются зрачки, тоже отвечает гипоталамус. Но он лишь исполнитель, подчиняющийся командам миндалевидного тела.

"Считается, что страх формируется в амигдале. У ее нейронов есть одна особенность: они получают информацию и о болевом раздражении, и об условных сигналах, сопутствующих боли. В результате образуется ассоциация между событиями. Например, если крыс бить током при определенных звуках, то через некоторое время они начнут бояться этих звуков. То есть нейроны амигдолярного комплекса будут активироваться без всякого болевого раздражения, только по условному сигналу. Так действует механизм ассоциативного страха", — объясняет Саульская.

© Depositphotos / edesignuaКогда человек сталкивается с опасностью, в его мозге активируются три зоны: гипоталамус, медиальная префронтальная кора и миндалевидное тело
© Depositphotos / edesignua
Когда человек сталкивается с опасностью, в его мозге активируются три зоны: гипоталамус, медиальная префронтальная кора и миндалевидное тело

Наука бояться

В лаборатории нейрохимии высшей нервной деятельности ИФ РАН, возглавляемой Натальей Саульской, крысы — главная модель, на которой ученые проверяют гипотезы о формировании ассоциативного страха. Это страх выученный, результат прошлого неприятного опыта. В дикой природе именно он заставляет животное убегать при первом звуке выстрела.

"Мы исследуем роль префронтальной коры в процессах генерализации страха. Это такое состояние, когда вас напугало что-то одно, а вы боитесь чего-то другого, подчас имеющего мало общего с изначальным источником опасности. Согласно нашим данным, интенсивность такого генерализированного страха зависит от уровня внеклеточного серотонина в медиальной префронтальной коре. Крысы, у которых этого вещества много, боятся безопасных сигналов сильнее, чем обычные животные", — уточняет Саульская.

Похожие результаты в 2015 году независимо от российских ученых получили их американские коллеги из Университета Калифорнии (США), показавшие, что механизм кодирования воспоминаний о страхе запускается именно в префронтальной коре мозга.

Все под контролем

Паук на паутине. Архивное фото.
© AFP 2018 / Philippe Huguen
Ученые узнали, почему люди боятся пауков и змей
Человек отличается от животных тем, что умеет контролировать эмоции и инстинкты.

"Ставили такой эксперимент. У здоровых испытуемых сначала вырабатывали страх: включали музыку (условный сигнал) и ударяли их несильным разрядом тока (болевое раздражение). Потом участники исследования, услышав условный сигнал (а ассоциативный страх у них к этому моменту уже сформирован), должны были сознательно подавить в себе испуг. У тех, кто мог избавиться от страха, зафиксирована повышенная активность медиальной префронтальной коры. Получается, что сознательное подавление страха исходит из этой зоны мозга", — рассказывает Саульская.

Однако подавленный ассоциативный страх в определенных условиях может вернуться, отмечают в новом исследовании ученые из Университета Квинсленда (Австралия). Опыты на мышах и крысах показали, что в ответ на угнетение неприятных воспоминаний мозг способен создавать аномальные нейронные связи между гиппокампом и орбитофронтальной корой (зоной префронтальной коры, отвечающей за принятия решений). Поэтому люди, склонные к паническим атакам и посттравматическим стрессовым расстройствам, страдают рецидивами подавленного страха. Чтобы их вылечить, необходимо исследовать эти аномальные нейронные связи и понять, почему нарушается нормальное функционирование системы страха.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена