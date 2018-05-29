МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев обещал поставить в министерстве науки и высшего образования вопрос о государственной поддержке олимпиадного движения в вузах.

Об этом он сказал в ходе встречи со студентами, получившими в 2015-2017 годах 100 баллов на ЕГЭ по естественно-научным предметам. Один из студентов заявил в ходе встречи, что, с его точки зрения, вузы необходимо подталкивать к сотрудничеству с бизнесом, чтобы работодатели могли обеспечивать олимпиадников стажировками. Сергеев обещал подумать над решением этого вопроса.

"Вы предлагаете каким-то образом добавить к поддержке олимпиадного движения, которая идет со стороны крупных компаний, элемент государственного участия. Я должен разговаривать, по-видимому, с министерством науки и высшего образования о том, что хорошо было бы организовать вот такую программу поддержки олимпиадного движения вузов со стороны государства, чтобы была складчина с заинтересованными компаниями. Чтобы было так: победители олимпиадного движения получали средства для стажировки соответствующего профиля, чтобы могли себя зарекомендовать, получить опыт, чтобы дальше спроецировать свою траекторию на работу в этих компаниях", — сказал Сергеев.

Он отметил, что "наверное, это имеет смысл". "Я себе это зафиксирую, и когда министерство науки и высшего образования определится, новое, мы поставим этот вопрос", — добавил президент РАН.