Глава РАН призвал создать фонд научных стипендий для первокурсников

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил о необходимости создания фонда стипендий для студентов первых курсов.

Об этом он сказал во вторник в ходе встречи со студентами, получившими в 2015-2017 годах 100 баллов на ЕГЭ по естественно-научным предметам.

Сергеев отметил, что самыми проблемными для привлечения в науку являются школьники старших классов, так как на их выбор очень сильно влияют родители, а также студенты первых курсов, которые вынуждены подрабатывать, чтобы обеспечивать себя.

"Мы все озабочены этим моментом – как поддержать ребят на первых курсах, поддержать их финансово. Наука еще отдачи от вас не может получить, это на старших курсах. А на младших вы пока еще не умеете что-то приличное, существенное внести в науку, чтобы вас взяли на грант. Это очень серьезная головная боль для всех… Нужно ставить вопрос о создании какого-то фонда, который бы наполнялся с разных сторон: что-то государство может бросить, что-то — высокотехнологические компании. Это фонд именно поддержки студентов на первом и втором курсе, чтобы они получали минимальные (средства), которые им нужны, 20-30 тысяч рублей, чтобы они чувствовали себя нормально", — сказал Сергеев.

Тогда, продолжил Сергеев, студенты будут востребованы на 3-4 курсах и для науки, и для квалифицированных заказчиков. "Пройти этот период очень важно. Эта развилка очень важна", — отметил он.