Во Владивостоке впервые покажут подводный ангар для морских роботов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подводный ангар для морских роботов впервые покажут на всероссийских соревнованиях по морской робототехнике, которые пройдут во Владивостоке в августе-сентябре, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Участники первых всероссийских соревнований по морской робототехнике, выполнят дополнительную программу по "парковке" своих роботов во многофункциональном подводном ангаре. Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" впервые покажет демонстратор подводного ангара для соревнований", – сообщили в фонде.

Как пояснили в ФПИ, цель программы – отработка возможностей телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов по их интеграции в морские комплексы и системы корабельного или донного базирования.

"Командам предстоит обнаружить ангар, навести аппарат на ось захода в приемно-выпускающее устройство, обеспечить безударное прохождение проема, занять положение в ангаре согласно нанесенным опознавательным маркерам и обеспечить опускание и прижим к месту посадки в течение 100 секунд", – уточнили в фонде.

Первые всероссийские соревнования по морской робототехнике пройдут в августе-сентябре во Владивостоке. Организаторами первенства выступают ФПИ и коллегия Военно-промышленной комиссии России. В первенстве примут участие 10 команд силовых ведомств, девять команд разработчиков и производителей робототехники и 30 команд российских вузов. Команды будут соревноваться по направлениям телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов, а также безэкипажных катеров, пояснили в ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.