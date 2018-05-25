Во Владивостоке впервые покажут подводный ангар для морских роботов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подводный ангар для морских роботов впервые покажут на всероссийских соревнованиях по морской робототехнике, которые пройдут во Владивостоке в августе-сентябре, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Как пояснили в ФПИ, цель программы – отработка возможностей телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов по их интеграции в морские комплексы и системы корабельного или донного базирования.
"Командам предстоит обнаружить ангар, навести аппарат на ось захода в приемно-выпускающее устройство, обеспечить безударное прохождение проема, занять положение в ангаре согласно нанесенным опознавательным маркерам и обеспечить опускание и прижим к месту посадки в течение 100 секунд", – уточнили в фонде.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.