За космонавтами на МКС будут круглосуточно следить с помощью ГЛОНАСС

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Получен патент на изобретение системы, позволяющей в перспективе точно определять местоположение космонавта внутри станции, ориентацию его тела, положение головы и даже направление взгляда, говорится в сообщении РКК "Энергия".
"Цель разработки — повышение эффективности контроля и управления действиями космонавта. Работа устройства строится на принципе пространственной триангуляции, который лежит в основе системы ГЛОНАСС и GPS. Точные координаты объекта определяются с помощью источника излучения, который расположен на теле космонавта, и приёмников сигнала, размещенных на борту космического аппарата", — отмечается в сообщении.
Спектр применения результатов эксперимента довольно широк. Во-первых, это контроль выполнения строгого алгоритма полётной операции, когда нарушение последовательности действий может привести к нежелательным последствиям. Если космонавт не посмотрел на сигнализатор перед выдачей очередной команды, то система сможет либо дать ему звуковое предупреждение либо даже заблокировать прохождение команды. Разработку можно будет использовать и при обучении космонавта, чтобы вовремя скорректировать его действия, когда устройство тренажера не позволяет осуществлять визуальный контроль. Применение данной технологии также позволит лучше рассчитывать эргономику внутреннего пространства станции: определять проблемные зоны, более удобно располагать рабочие места и аппаратуру.
В ходе эксперимента изучаются возможности использования ультразвукового и инфракрасного излучений.