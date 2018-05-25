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РИА Наука
РИА Наука

За космонавтами на МКС будут круглосуточно следить с помощью ГЛОНАСС

10:5725.05.2018
01220
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"МКС. Архивное фотоМКС. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Получен патент на изобретение системы, позволяющей в перспективе точно определять местоположение космонавта внутри станции, ориентацию его тела, положение головы и даже направление взгляда, говорится в сообщении РКК "Энергия".

МКС. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
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"Цель разработки — повышение эффективности контроля и управления действиями космонавта. Работа устройства строится на принципе пространственной триангуляции, который лежит в основе системы ГЛОНАСС и GPS. Точные координаты объекта определяются с помощью источника излучения, который расположен на теле космонавта, и приёмников сигнала, размещенных на борту космического аппарата", — отмечается в сообщении.

Спектр применения результатов эксперимента довольно широк. Во-первых, это контроль выполнения строгого алгоритма полётной операции, когда нарушение последовательности действий может привести к нежелательным последствиям. Если космонавт не посмотрел на сигнализатор перед выдачей очередной команды, то система сможет либо дать ему звуковое предупреждение либо даже заблокировать прохождение команды. Разработку можно будет использовать и при обучении космонавта, чтобы вовремя скорректировать его действия, когда устройство тренажера не позволяет осуществлять визуальный контроль. Применение данной технологии также позволит лучше рассчитывать эргономику внутреннего пространства станции: определять проблемные зоны, более удобно располагать рабочие места и аппаратуру.

Международная космическая станция. Архивное фото
© NASA
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"Это продолжение работы, которая ведется нашим центром уже около десяти лет. Сейчас на борту Российского сегмента МКС проводится эксперимент по определению местоположения космонавта либо какой-то единицы оборудования на станции. Наша задача — научиться делать это предельно точно. Следующий шаг — определять, в каком положении космонавт находится относительно систем и элементов станции. В конце концов, мы сможем определять даже направление оптической оси глаза. Наша система даст точную информацию, куда посмотрел космонавт перед совершением того или иного действия", — рассказал руководитель Центра, инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, Герой России Александр Калери.

В ходе эксперимента изучаются возможности использования ультразвукового и инфракрасного излучений.

Ракета Antares стартует с космодрома в США. 12 ноября 2017
© Фото : NASA/Bill Ingalls
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Специалистам корпорации уже удалось успешно решить задачу фотосъемки заданной точки на поверхности Земли. Решена и обратная задача: по направлению "взгляда" — оптической оси фотообъектива — получить точные географические координаты центральной точки кадра. Баллистико-навигационная система рассчитывает зону видимости объекта и подсказывает космонавту, куда наводить камеру, чтобы зафиксировать его в кадре. Так, в рамках проводимого эксперимента космонавту удалось с помощью длиннофокусного объектива, в кадр которого укладывается не более десяти квадратных километров, "поймать" маленький остров в океане.

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© Инфографика
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