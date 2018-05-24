Ученые выяснили, как человек приобрел столь большой мозг

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Человеческий мозг увеличился в размерах примерно в три раза за последние два миллиона лет по двум причинам – из-за необходимости более эффективно добывать пищу и активнее сотрудничать с соплеменниками, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

Нужен ли мозг эволюции?

"Рост мозга человека нельзя объяснить лишь одними социальными факторами, как считают сегодня антропологи. Скорее всего, на него больше влияла борьба наших предков с силами природы и связанная с этим культура, чем необходимость сотрудничать друг с другом и защищаться от агрессии других индивидов и племен людей", — пишут Энди Гарднер (Andy Gardner) из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) и его коллеги.

Одной из главных загадок в истории эволюции человека считается вопрос о том, как наши предки смогли обзавестись столь большим и "прожорливым" мозгом, потребляющим примерно четверть энергии, вырабатываемой нашим организмом.

Большинство ученых считает, что в этом были "виноваты" орудия труда, позволившие нашим предкам перейти на мясную диету, и переход к прямохождению, а другие считают, что это случилось благодаря тому, что они жили рядом с вулканами и гейзерами, позволявшими им "варить" пищу и извлекать из нее максимум энергии.

Проблема заключается в том, что наши ближайшие родичи, в том числе шимпанзе и гориллы, проводят по 8-10 часов в поисках пищи и ее поедании для того, чтобы прокормить свой мозг, чей объем в разы уступает человеческому. Так как ни один из этих видов приматов так и не изобрел орудий труда, возникает вопрос – как это удалось сделать человеку, и были ли орудия труда и умение варить пищу главными факторами в нашей эволюции.

Как отмечает Гарднер, существует три возможных объяснения этого парадокса, которые затрагивают экологию, социальные и культурные факторы. Сторонники первой идеи считают, что наш мозг "вырос" благодаря тому, что нашим предкам становилось все сложнее добывать еду, а апологеты второй теории полагают, что в этом были виноваты различные социальные факторы, в том числе конкуренция за внимание самок и необходимость совместно добывать пищу.

Война с природой

Третья идея предполагает комбинацию первых двух – ее авторы считают, что коллективный характер жизни человека не позволяет отделить экологические факторы от социальных. Авторы статьи проверили, так ли это на самом деле, создав компьютерную модель "колыбели человечества", в которой эволюционировали первые люди.

Эту "колыбель" населяло большое число виртуальных обезьяно-людей, каждый из которых обладал большим набором характеристик, в том числе массой тела и мозга, определенными способностями и энергетическими потребностями, которые вытекали из всех остальных параметров.

Каждая такая группа виртуальных предков человека жила по тем законам, которые были предложены авторами всех трех теорий, и развивалась, оставляя потомство с наиболее удачной комбинацией индивидуальных признаков. Ученые следили за этой "эволюцией", сравнивая ее с тем, как менялся облик реальных предков людей.

Как показали эти расчеты, рост мозга человека нельзя объяснить только одной из этих теорий. Необходимо сочетание как минимум двух из них, экологической и кооперативной. На долю первой приходится примерно 60% роста мозга, второй – около 30%, и еще 10% — на конкуренцию между племенами древних людей.

Все это, как отмечают исследователи, говорит в пользу третьей теории, культурной эволюции человечества, и хорошо объясняет то, почему другие виды приматов так и не приобрели разум, так как в их эволюции социальные связи и жизнь в обществе себе подобных играла гораздо большее значение.