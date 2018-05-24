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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как человек приобрел столь большой мозг

16:0824.05.2018
05710
© Fotolia / pict riderЭволюцияЭволюция
© Fotolia / pict rider
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Человеческий мозг увеличился в размерах примерно в три раза за последние два миллиона лет по двум причинам – из-за необходимости более эффективно добывать пищу и активнее сотрудничать с соплеменниками, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

Базальные ганглии
© Fotolia / decade3d
Ученые признали рост мозга главным двигателем эволюции человека
"Рост мозга человека нельзя объяснить лишь одними социальными факторами, как считают сегодня антропологи. Скорее всего, на него больше влияла борьба наших предков с силами природы и связанная с этим культура, чем необходимость сотрудничать друг с другом и защищаться от агрессии других индивидов и племен людей",  — пишут Энди Гарднер (Andy Gardner) из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) и его коллеги.

Нужен ли мозг эволюции?

Одной из главных загадок в истории эволюции человека считается вопрос о том, как наши предки смогли обзавестись столь большим и "прожорливым" мозгом, потребляющим примерно четверть энергии, вырабатываемой нашим организмом.

Большинство ученых считает, что в этом были "виноваты" орудия труда, позволившие нашим предкам перейти на мясную диету, и переход к прямохождению, а другие считают, что это случилось благодаря тому, что они жили рядом с вулканами и гейзерами, позволявшими им "варить" пищу и извлекать из нее максимум энергии.

Человеческий мозг
© Fotolia / taa22
Ученые опровергли миф о рекордной "прожорливости" мозга человека

Проблема заключается в том, что наши ближайшие родичи, в том числе шимпанзе и гориллы, проводят по 8-10 часов в поисках пищи и ее поедании для того, чтобы прокормить свой мозг, чей объем в разы уступает человеческому. Так как ни один из этих видов приматов так и не изобрел орудий труда, возникает вопрос – как это удалось сделать человеку, и были ли орудия труда и умение варить пищу главными факторами в нашей эволюции.

Как отмечает Гарднер, существует три возможных объяснения этого парадокса, которые затрагивают экологию, социальные и культурные факторы. Сторонники первой идеи считают, что наш мозг "вырос" благодаря тому, что нашим предкам становилось все сложнее добывать еду, а апологеты второй теории полагают, что в этом были виноваты различные социальные факторы, в том числе конкуренция за внимание самок и необходимость совместно добывать пищу.

Война с природой

Третья идея предполагает комбинацию первых двух – ее авторы считают, что коллективный характер жизни человека не позволяет отделить экологические факторы от социальных. Авторы статьи проверили, так ли это на самом деле, создав компьютерную модель "колыбели человечества", в которой эволюционировали первые люди.

Эту "колыбель" населяло большое число виртуальных обезьяно-людей, каждый из которых обладал большим набором характеристик, в том числе массой тела и мозга, определенными способностями и энергетическими потребностями, которые вытекали из всех остальных параметров.

Каждая такая группа виртуальных предков человека жила по тем законам, которые были предложены авторами всех трех теорий, и развивалась, оставляя потомство с наиболее удачной комбинацией индивидуальных признаков. Ученые следили за этой "эволюцией", сравнивая ее с тем, как менялся облик реальных предков людей.

Так художник представил себе генетическую программу, управляющую старением мозга
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые: мозг приматов и людей меняется по почти одинаковой программе

Как показали эти расчеты, рост мозга человека нельзя объяснить только одной из этих теорий. Необходимо сочетание как минимум двух из них, экологической и кооперативной. На долю первой приходится примерно 60% роста мозга, второй – около 30%, и еще 10% — на конкуренцию между племенами древних людей.

Все это, как отмечают исследователи, говорит в пользу третьей теории, культурной  эволюции человечества, и хорошо объясняет то, почему другие виды приматов так и не приобрели разум, так как в их эволюции социальные связи и жизнь в обществе себе подобных играла гораздо большее значение.

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