Роспотребнадзор и Росатом договорились о борьбе с инфекционными болезнями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор подписал соглашение с госкорпорацией "Росатом" о сотрудничестве по вопросам проведения профилактических мероприятий и организации санитарно-эпидемиологических исследований, гуманитарной и профилактической помощи в борьбе с инфекционными заболеваниями в странах присутствия госкорпорации.
"В рамках соглашения стороны договорились оказывать поддержку по вопросам проведения профилактических мероприятий и организации санитарно-эпидемиологических исследований, гуманитарную и профилактическую помощь в борьбе с инфекционными заболеваниями в странах присутствия Госкорпорации "Росатом", а также оказывать содействие в охране здоровья персонала Госкорпорации "Росатом", осуществляющего деятельность на территории иностранных государств" — рассказали в пресс-службе ведомства.
В рамках подписания руководитель Роспотребнадзора отметила важность совместных усилий в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе за рубежом.
"Мы окажем нашим коллегам из Роспотребнадзора содействие в установлении рабочих контактов с профильными учреждениями зарубежных государств через представителей Госкорпорации "Росатом" при посольствах и торговых представительствах Российской Федерации в странах присутствия", — цитирует Лихачева пресс-служба Роспотребнадзора.