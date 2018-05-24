Роспотребнадзор и Росатом договорились о борьбе с инфекционными болезнями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор подписал соглашение с госкорпорацией "Росатом" о сотрудничестве по вопросам проведения профилактических мероприятий и организации санитарно-эпидемиологических исследований, гуманитарной и профилактической помощи в борьбе с инфекционными заболеваниями в странах присутствия госкорпорации.

Соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума от Роспотребнадзора подписала руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, от госкорпорации "Росатом" – генеральный директор — Алексей Лихачев.

"В рамках соглашения стороны договорились оказывать поддержку по вопросам проведения профилактических мероприятий и организации санитарно-эпидемиологических исследований, гуманитарную и профилактическую помощь в борьбе с инфекционными заболеваниями в странах присутствия Госкорпорации "Росатом", а также оказывать содействие в охране здоровья персонала Госкорпорации "Росатом", осуществляющего деятельность на территории иностранных государств" — рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках подписания руководитель Роспотребнадзора отметила важность совместных усилий в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе за рубежом.

Лихачев рассказал, что в рамках отраслевой программы целевой подготовки кадров "Росатома" будет осуществляться подготовка специалистов Роспотребнадзора для работы в международных организациях, занимающихся вопросами мирного использования атомной энергии.

"Мы окажем нашим коллегам из Роспотребнадзора содействие в установлении рабочих контактов с профильными учреждениями зарубежных государств через представителей Госкорпорации "Росатом" при посольствах и торговых представительствах Российской Федерации в странах присутствия", — цитирует Лихачева пресс-служба Роспотребнадзора.