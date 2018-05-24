В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится запуск спутников "Кондор-ФКА"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Запуски двух радиолокационных космических аппаратов "Кондор-ФКА" состоятся вовремя — в 2019 и 2020 году соответственно, заявил представитель госкорпорации "Роскосмос" Виталий Мироничев, выступая на конференции корпорации ВНИИЭМ.

"Создается космическая система "Кондор-ФКА". Запуски аппаратов планируется осуществить в 2019 и 2020 году. Оба спутника будут увязаны в одну группировку", — сказал он.

Как сообщалось ранее в допсоглашении между Роскосмосом и предприятием-изготовителем "НПО машиностроения", разработка, изготовление и принятие в эксплуатацию двух "Кондор-ФКА" продлены на год — до 2021 года.

Ранее гендиректор "НПО Машиностроения" Александр Леонов сообщил, что спутники находятся в стадии производства, их запуск должен состояться до 2019 года.

"Срок выполнения работ по государственному контракту устанавливается: начало — 23 декабря 2014 года, окончание — 25 ноября 2021 года", — говорится в документе.

Ранее работы предполагалось завершить на год раньше — 25 ноября 2020 года. Новый контракт не предполагает изменения финансирования работ. Оно остается прежним — 3 миллиарда 200 миллионов рублей, но будет перераспределено по годам.

Контракт от 2014 года предполагает проведение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса из двух спутников радиолокационного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли. Аппараты создаются за счет модернизации новым радиолокатором спутников "Кондор-Э". Работы будут считаться выполненными после завершения летных испытаний космических аппаратов и принятия их в эксплуатацию.

"Кондор-Э" — космические аппараты первого поколения. Запуск двух спутников был проведен в 2013–2014 годах в интересах России и иностранного заказчика.