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Две вспышки сверхновых вызвали вымирания на Земле в недавнем прошлом

12:2523.05.2018
(обновлено: 12:33 23.05.2018)
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© Иллюстрация РИА НовостиРеконструкция взрыва сверхновой SN1987AРеконструкция взрыва сверхновой SN1987A
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Две недавних вспышки сверхновых, чьи останки до сих пор "бомбардируют" Землю,  должны были вызвать массовые вымирания животных на Земле 2,5 и 8 миллионов лет назад, заявляет астроном в статье, опубликованной в журнале Astrobiology.

Так выглядела бы мощнейшая сверхновая Вселенной ASASSN-15lh на планете в 10 тысячах световых лет от нее
© Beijing Planetarium / Jin Ma
Ученые нашли на Луне следы того, что Земля пережила вспышку сверхновой
"В эти же самые времена жизнь на Земле резко изменилась, особенно на территории Африки, где леса начали уступать место степям. Благодаря относительно большому расстоянию, этот взрыв не привел к уничтожению всего живого, а уничтожил примерно треть озона, что привело к росту числа мутаций", — рассказывает Брайан Томас (Brian Thomas) из университета Уошбёрн в городе Топека (США).

Два года назад астрономы заявили о том, что им удалось найти первые однозначные следы того, что около 2,6 и 8 миллионов лет назад поверхность Земли и других планет Солнечной системы бомбардировалась лучами относительно близких к нам сверхновых. Следы этих вспышек были найдены в космосе спутником ACE, на дне океанов Земли и даже в образцах пород, доставленных на Землю экспедициями программы "Аполлон".

Изначально ученые считали, что эти взрывы звезд произошли на расстоянии примерно в 300-600 световых лет от Земли, однако впоследствии выяснилось, что их "прародители" находились в два раза ближе к нашей планете, на потенциально опасном расстоянии от нее.

Переоценка расстояния до источников этих вспышек заставила Томаса задуматься о том, какие последствия могли породить подобные космические катаклизмы, помимо необычно сильных полярных сияний и временных изменений в цикле дня и ночи.

Сверхновая звезда
© Фото : Ericus
Астрономы: недавний "обстрел" Земли сверхновыми ускорил эволюцию

По его словам, последствия от взрыва сверхновой можно разделить на два блока – моментальные и долгоиграющие. В число первых попадает сама вспышка от взрыва в оптическом и рентгеновском диапазоне, и связанные с ними феномены – разрушение озонового слоя, ожоги, изменение температур и прочие мгновенные эффекты.

На этом влияние сверхновой не заканчивается – ее останки продолжают вырабатывать большое количество заряженных частиц и атомов, разогнанных до околосветовых скоростей, на протяжении столетий и даже тысячелетий после завершения взрыва. Все эти следы сверхновой, как считают сегодня ученые, могли "бомбардировать" Землю через десятки тысяч после угасания вспышки.

Как показывают расчеты Томаса, подобная "бомбардировка" атмосферы нашей планеты привела к тому, что концентрация озона в ней упала на 20-40% за первые 300 лет и продолжала оставаться почти столь же низкой на протяжении нескольких тысяч лет после смерти звезды.

Схема рождения сверхновой
© Фото : Nicolle Rager Fuller/NSF
Астрономы выяснили, на каком расстоянии сверхновая убьет жизнь на Земле

Это, в свою очередь, приведет к усилению уровня ультрафиолетового облучения поверхности Земли в 2-3 раза, что резко повысит скорость появления мутаций в ДНК всех живых существ, обитающих на нашей планете. Подобные изменения, как отмечает Томас, затронут флору и фауну крайне неравномерно – на жизнь водорослей и злаков они почти не повлияют, тогда как многие другие животные и растения начнут массово вымирать, особенно в приполярных широтах.

Подобные процессы, как считает астробиолог, могли послужить причиной исчезновения примерно 58% видов млекопитающих, вымирания лесов в Африке и появления саванн, на территории которых появились первые представители рода Homo как раз примерно 2,5 миллиона лет назад.

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