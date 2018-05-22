Во Владивостоке откроется филиал японского университета Токай

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет и японский университет Токай перекрестно откроют представительства в 2018 году, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ решили провести "Года Японии в России" и "Года России в Японии" в 2018 году.

"Офис ДВФУ будет создан в кампусе японского вуза в Токио, а представительство Университета Токай — в кампусе на острове Русском во Владивостоке. Соглашение подписали ректоры Никита Анисимов и Киеси Ямада", — говорится в сообщении.

В 2018 году в ДВФУ стартовала масштабная программа обмена студентами при поддержке правительства Японии. Планируется запуск двудипломных программ, совместных исследований и проектов в области изучения климата, геномной медицины, VR/AR, а также лазерных технологий, юриспруденции. Также в 2017 году в рамках Восточного экономического форума университеты совместно открыли в кампусе ДВФУ международный клуб дзюдо.

Дальневосточный федеральный университет ранее заключил партнерские соглашения с более 40 вузами и научными центрами Японии. На острове Хоккайдо работает филиал ДВФУ — первый и единственный филиал российского университета в Японии, рассказали в пресс-службе вуза. В нем проходят подготовку специалисты со знанием русского языка.