Палеогенетики из Германии изучат найденные в Сибири кости древнего человека

ИРКУТСК, 17 мая – РИА Новости. Кости древнего человека, жившего на территории Сибири 49 тысяч лет назад, будут исследованы палеогенетиками института Макса Планка в Берлине, сообщила РИА Новости директор НИЦ "Байкальский регион" Иркутского государственного университета (ИГУ) Екатерина Лепнина.

Кости древнего человека ученые Иркутского госуниверситета обнаружили во время раскопок, которые проходили летом 2016 года в Тункинской долине на стоянке "Туяна". Они были найдены не в отдельном погребении, а в общем археологическом комплексе.

"Эта находка, возраст которой насчитывает 49 тысяч лет, может дать новую информацию об эволюции человека и местах его заселения. Чтобы провести палеогенетическое исследование, останки, найденные на стоянке "Туяна", будут направлены в Германию в институт Макса Планка. Это поможет ответить на вопрос принадлежат эти кости homo sapiens или какому-либо другому виду людей", — пояснила РИА Новости директор научно-исследовательского центра "Байкальский регион" Иркутского госуниверситета Екатерина Лепнина.

Работа ученых по исследованию материалов археологической экспедиции 2016 года продолжается. Кроме костей древнего человека, там было обнаружено более 7 тысяч артефактов — орудия труда, охоты, украшения.